Пенсионеры смогут на месяц дольше пользоваться скидкой в 50 процентов на проезд в электричках

Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси поддержал предложение продлить на месяц период ежегодно предоставляемой сезонной скидки на проезд в поездах региональных линий экономкласса.

"Александру Лукашенко доложили, что от пенсионеров поступают обращения с просьбой продлить на месяц, до 31 октября, период ежегодно предоставляемой сезонной 50-процентной скидки на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Эта мера экономически просчитана, подготовлен проект нормативного правового акта", - говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам его поездки в Гомельскую область.

Как информирует пресс-служба, Лукашенко поддержал предложение. "Значит, сегодня и приняли решение, хорошо", - сказал он.

Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса.