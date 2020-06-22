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Пенсионеры смогут на месяц дольше пользоваться скидкой в 50 процентов на проезд в электричках

22.06.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси поддержал предложение продлить на месяц период ежегодно предоставляемой сезонной скидки на проезд в поездах региональных линий экономкласса.

"Александру Лукашенко доложили, что от пенсионеров поступают обращения с просьбой продлить на месяц, до 31 октября, период ежегодно предоставляемой сезонной 50-процентной скидки на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Эта мера экономически просчитана, подготовлен проект нормативного правового акта",  - говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам его поездки в Гомельскую область.

Как информирует пресс-служба, Лукашенко поддержал предложение. "Значит, сегодня и приняли решение, хорошо", - сказал он.

Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. 

 
 
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Президент Беларуси поддержал предложение продлить на месяц период ежегодно предоставляемой сезонной скидки на проезд в поездах региональных линий экономкласса.
 
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