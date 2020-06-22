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«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар ﻿выходит на новый уровень

22.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Полтора года назад в Горках появилась «Луна» — крафт-бар с авторскими бургерами и пиццей, большой пивной картой и ламповой атмосферой. Амбициозный проект запустили несколько друзей, за плечами которых уже было создание известной «КофеВарки». Ребята решили открыть в здании академической столовой уникальное место, которого в Горках еще не было. Что происходит на «Луне» сегодня?

 

«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар ﻿выходит на новый уровень
Всё лето в «Луне» работает уютная открытая терраса, с которой можно наблюдать красивые закаты.

 

«Теперь у нас есть удобный сайт lunabar.by, где можно познакомиться с подробным меню и сделать заказ», — рассказывает о нововведениях владелец бара Дмитрий Яковцов.

А еще «Луна» начала делать собственную доставку. Легко оформить заказ можно по телефону +375 29 555-42-42

 

«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар ﻿выходит на новый уровень

«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар ﻿выходит на новый уровень

«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар ﻿выходит на новый уровень

 

Интерьером «Луны» ее авторы занимались долго, прорабатывали каждую деталь. Сегодня это один из самых ярких и запоминающихся объектов общепита в Горках

 

«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар ﻿выходит на новый уровень

 

«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар ﻿выходит на новый уровень
«Юпитер» в руках

 

«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар ﻿выходит на новый уровень

 

«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар ﻿выходит на новый уровень

 

Как тут готовят бургеры

 

На «Луне» широкий выбор итальянской пиццы

 

«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар ﻿выходит на новый уровень

 

Тесто для пиццы здесь бережно замешивают, выдерживают при нужной температуре. В течение этого времени тесто медленно подходит до идеального состояния.

 


Только ручная раскатка теста для каждой пиццы, итальянский соус из спелых томатов и правильная моцарелла, свежие и качественные ингредиенты для начинки – вот секрет идеального вкуса.

 

Новинка — большая килограммовая пицца Мексиканская

 

«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар ﻿выходит на новый уровень

 

«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар ﻿выходит на новый уровень

 

«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар ﻿выходит на новый уровень

 
Теги: знакомства
 
 
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  Полтора года назад в Горках появилась «Луна» — крафт-бар с авторскими бургерами и пиццей, большой пивной картой и ламповой атмосферой. Амбициозный проект...
 
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