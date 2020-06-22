«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар ﻿выходит на новый уровень

Источник материала: Горецкий вестник

Полтора года назад в Горках появилась «Луна» — крафт-бар с авторскими бургерами и пиццей, большой пивной картой и ламповой атмосферой. Амбициозный проект запустили несколько друзей, за плечами которых уже было создание известной «КофеВарки» . Ребята решили открыть в здании академической столовой уникальное место, которого в Горках еще не было. Что происходит на «Луне» сегодня?





«Теперь у нас есть удобный сайт lunabar.by , где можно познакомиться с подробным меню и сделать заказ», — рассказывает о нововведениях владелец бара Дмитрий Яковцов.

А еще «Луна» начала делать собственную доставку. Легко оформить заказ можно по телефону +375 29 555-42-42













Интерьером «Луны» ее авторы занимались долго, прорабатывали каждую деталь. Сегодня это один из самых ярких и запоминающихся объектов общепита в Горках

















Как тут готовят бургеры