|
«Луна» с доставкой — Популярный горецкий бар выходит на новый уровень
22.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Полтора года назад в Горках появилась
«Теперь у нас есть удобный сайт
А еще «Луна» начала делать собственную доставку. Легко оформить заказ можно по телефону +375 29 555-42-42
Интерьером «Луны» ее авторы занимались долго, прорабатывали каждую деталь. Сегодня это один из самых ярких и запоминающихся объектов общепита в Горках
Как тут готовят бургеры
На «Луне» широкий выбор
|
Свежие газеты
Архив (Разное)