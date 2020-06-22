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Лукашенко посещает 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду
Источник материала: ОНТ
Программа рабочей поездки Президента в Брест насыщенная. В эти минуты Александр Лукашенко посещает 38-ую десантно-штурмовую бригаду. Главе государства показывают объекты, где живут и тренируются военнослужащие.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко посещает 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду
Программа рабочей поездки Президента в Брест насыщенная. В эти минуты Александр Лукашенко посещает 38-ую десантно-штурмовую бригаду. Главе государства показывают...
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