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Лукашенко посещает 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду

22.06.2020 11:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко посещает 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду

Программа рабочей поездки Президента в Брест насыщенная. В эти минуты Александр Лукашенко посещает 38-ую десантно-штурмовую бригаду. Главе государства показывают объекты, где живут и тренируются военнослужащие.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Брест
 
 
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Программа рабочей поездки Президента в Брест насыщенная. В эти минуты Александр Лукашенко посещает 38-ую десантно-штурмовую бригаду. Главе государства показывают...
 
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