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В Могилеве из-за сильного ливня затопило более 50 домов и 110 гаражей
Источник материала: ОНТМогилеве из-за сильного ливня затопило более 50 домов и 110 гаражей" class="one-news__figure-img">
Более 50 частных домов и 110 гаражей затопило из-за сильного ливня в Могилеве. Об этом
Областное управление МЧС также сообщает, что в Могилевском районе были подтоплены подвал Вейнянской школы и два подворья, а также 24 садовых участка в Чаусском районе.
Фото: Могилевское областное управление МЧС
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Более 50 частных домов и 110 гаражей затопило из-за сильного ливня в Могилеве. Об этом информирует Могилевское областное управление МЧС. Областное управление МЧС...
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