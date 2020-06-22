В Могилеве из-за сильного ливня затопило более 50 домов и 110 гаражей

Источник материала: ОНТ

Могилеве из-за сильного ливня затопило более 50 домов и 110 гаражей" class="one-news__figure-img">

Более 50 частных домов и 110 гаражей затопило из-за сильного ливня в Могилеве. Об этом информирует Могилевское областное управление МЧС.

Областное управление МЧС также сообщает, что в Могилевском районе были подтоплены подвал Вейнянской школы и два подворья, а также 24 садовых участка в Чаусском районе.

Фото: Могилевское областное управление МЧС

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