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Требовали отменить режим изоляции. 400 человек задержали в Гааге
Источник материала: СТВ
Новости Нидерландов. Около 400 человек задержали в Нидерландах на акции протеста против карантина. На улицы Гааги вышли несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди требовали отменить режим изоляции и введённые из-за пандемии ограничения. Согласованная с властями города акция изначально была мирной.
В столкновения с полицией она переросла после того, как к участникам присоединились футбольные фанаты. Дебоширы бросали в правоохранителей всё, что было под рукой. В ответ на это стражи порядка применили водомёты. Тех, кто отказался расходиться, окружили и задержали.
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Новости Нидерландов. Около 400 человек задержали в Нидерландах на акции протеста против карантина. На улицы Гааги вышли несколько тысяч человек, сообщили в...
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