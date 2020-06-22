Требовали отменить режим изоляции. 400 человек задержали в Гааге

Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. Около 400 человек задержали в Нидерландах на акции протеста против карантина. На улицы Гааги вышли несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди требовали отменить режим изоляции и введённые из-за пандемии ограничения. Согласованная с властями города акция изначально была мирной.





В столкновения с полицией она переросла после того, как к участникам присоединились футбольные фанаты. Дебоширы бросали в правоохранителей всё, что было под рукой. В ответ на это стражи порядка применили водомёты. Тех, кто отказался расходиться, окружили и задержали.