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КГБ скрывает суть обвинения Виктору и Эдуарду Бабарико

22.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обвинения Виктору и Эдуарду Бабарико по расследуемому уголовному делу предъявлены, но Комитет государственной безопасности (КГБ) пока оставляет без комментариев подробности обвинения. Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

“В установленный срок обвинение предъявлено”, – отметил официальный представитель КГБ.

На уточняющий вопрос о том, на каких статьях Уголовного кодекса базируется обвинение, Ярош ответил: “Без комментариев”.

“Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела”, – сказал в субботу interfax.by Дмитрий Лаевский.

При этом он подчеркнул, что “Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением”. “Защита настаивает на его полной невиновности”, – сказал адвокат.

По его словам, Бабарико “жив и здоров”.
 
 
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Обвинения Виктору и Эдуарду Бабарико по расследуемому уголовному делу предъявлены, но Комитет государственной безопасности (КГБ) пока оставляет без комментариев...
 
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