КГБ скрывает суть обвинения Виктору и Эдуарду Бабарико

“В установленный срок обвинение предъявлено”, – отметил официальный представитель КГБ.





На уточняющий вопрос о том, на каких статьях Уголовного кодекса базируется обвинение, Ярош ответил: “Без комментариев”.





“Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела”, – сказал в субботу interfax.by Дмитрий Лаевский.





При этом он подчеркнул, что “Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением”. “Защита настаивает на его полной невиновности”, – сказал адвокат.





По его словам, Бабарико “жив и здоров”.