|
КГБ скрывает суть обвинения Виктору и Эдуарду Бабарико
Источник материала: Партизан
Обвинения Виктору и Эдуарду Бабарико по расследуемому уголовному делу предъявлены, но Комитет государственной безопасности (КГБ) пока оставляет без комментариев подробности обвинения. Об этом заявил в понедельник
“В установленный срок обвинение предъявлено”, – отметил официальный представитель КГБ.
На уточняющий вопрос о том, на каких статьях Уголовного кодекса базируется обвинение, Ярош ответил: “Без комментариев”.
“Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела”, – сказал в субботу interfax.by Дмитрий Лаевский.
При этом он подчеркнул, что “Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением”. “Защита настаивает на его полной невиновности”, – сказал адвокат.
По его словам, Бабарико “жив и здоров”.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвинения Виктору и Эдуарду Бабарико по расследуемому уголовному делу предъявлены, но Комитет государственной безопасности (КГБ) пока оставляет без комментариев...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)