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Партия президента победила на парламентских выборах в Сербии
Источник материала: СТВ
Новости Сербии. Правящая партия Сербии во главе с действующим президентом Александром Вучичем одерживает победу на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выборы состоялись накануне. Они стали первыми в Европе после пандемии COVID-19 и проходили в условиях повышенных мер безопасности. За 250 мест в парламенте боролся 21 блок. Явка избирателей составила чуть больше 50 %.
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Новости Сербии. Правящая партия Сербии во главе с действующим президентом Александром Вучичем одерживает победу на парламентских выборах, сообщили в программе...
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