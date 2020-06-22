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Партия президента победила на парламентских выборах в Сербии

22.06.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сербии. Правящая партия Сербии во главе с действующим президентом Александром Вучичем одерживает победу на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия президента победила на парламентских выборах в Сербии


По предварительной информации избиркома страны, она набирает чуть больше 63 % голосов. На втором месте – социалистическая партия с результатом 10,6 %. 

Партия президента победила на парламентских выборах в Сербии

Выборы состоялись накануне. Они стали первыми в Европе после пандемии COVID-19 и проходили в условиях повышенных мер безопасности. За 250 мест в парламенте боролся 21 блок. Явка избирателей составила чуть больше 50 %. 

Люди в материале: Александр Вучич

 
 
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Новости Сербии. Правящая партия Сербии во главе с действующим президентом Александром Вучичем одерживает победу на парламентских выборах, сообщили в программе...
 
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