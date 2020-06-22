Белорусские спортсмены закрыли свои страницы в Instagram после публикаций в поддержку Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Один из лидеров сборной Беларуси по биатлону Роман Елетнов, трехкратная победительница Европейских игр, гребчиха Марина Литвинчук и чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина сделали закрытыми свои страницы в Instagram после постов в поддержку Александра Лукашенко.



Фото: Дарья Бурякина

Напомним, вчера Ольга Силкина написала , что «все, кто призывает решать политические вопросы на улице, — враги спорта».

Марина Литвинчук осудила методы проведения пикетов по сбору подписей, заявив , что это «шоу, спектакль, раскачивание толпы — только не сбор подписей».

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«Спасибо Александру Григорьевичу за поддержку, мой предстоящий выбор 9 августа сделан», — написал Елетнов.

Сначала он удалил часть про выборы, затем вернул ее, а после этого удалил весь пост и закрыл страницу.

Отметим, что выступившие с критикой властей лучшая спортсменка Беларуси-2019, фристайлистка Александра Романовская и баскетболисты Никита Мещеряков и Елена Левченко свои страницы оставили открытыми.