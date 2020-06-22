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Белорусские спортсмены закрыли свои страницы в Instagram после публикаций в поддержку Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Один из лидеров сборной Беларуси по биатлону Роман Елетнов, трехкратная победительница Европейских игр, гребчиха Марина Литвинчук и чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина сделали закрытыми свои страницы в Instagram после постов в поддержку Александра Лукашенко.
Напомним, вчера Ольга Силкина
Марина Литвинчук осудила методы проведения пикетов по сбору подписей,
Роман Елетнов в воскресенье поблагодарил президента за строительство биатлонного стадиона в Чаусах
«Спасибо Александру Григорьевичу за поддержку, мой предстоящий выбор 9 августа сделан», —
Сначала он удалил часть про выборы, затем вернул ее, а после этого удалил весь пост и закрыл страницу.
Отметим, что выступившие с критикой властей лучшая спортсменка Беларуси-2019, фристайлистка Александра Романовская и баскетболисты Никита Мещеряков и Елена Левченко свои страницы оставили открытыми.
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Один из лидеров сборной Беларуси по биатлону Роман Елетнов, трехкратная победительница Европейских игр, гребчиха Марина Литвинчук и чемпионка мира по...
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