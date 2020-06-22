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В Москве стартовала мемориальная акция «Свеча памяти»

22.06.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Москве стартовала мемориальная акция «Свеча памяти»

Подвиг защитников Брестской крепости вспоминали сегодня в России. В Москве стартовала мемориальная акция «Свеча памяти». Люди по всему миру зажигают свечи, чтобы вспомнить жертв Великой Отечественной войны и отдать дань ее героям.

Каждая свеча – это личная история чьей-то семьи, воспоминание о павших. Первые лампады в честь защитников цитадели зажгли сегодня ночью от Вечного огня московского музея Победы. В этом году, в связи с действующим в России режимом временных ограничений, акцию не смогли организовать в традиционном формате с большим количеством людей. Но открыли главное здание музея. При этом большинству желающих пришлось участвовать в акции виртуально. Присоединиться к проекту можно в течение дня. Нужно зажечь свечу в память о павших, сфотографировать ее и опубликовать фото в соцсетях с хештегом #свечапамяти. Все снимки будут транслироваться на экранах Музея Победы. 

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Подвиг защитников Брестской крепости вспоминали сегодня в России. В Москве стартовала мемориальная акция «Свеча памяти». Люди по всему миру зажигают свечи, чтобы...
 
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