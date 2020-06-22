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Держатели карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) могут воспользоваться дополнительной скидкой при заказе ХИТдоставки

22.06.2020 12:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Держатели карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) могут воспользоваться дополнительной скидкой при заказе ХИТдоставки

ХИТдоставка – продуктовый сервис доставки продуктов питания и других товаров. Ассортимент интернет-гипермаркета представлен наиболее востребованными продуктами по сравнительно более низким ценам. Воспользоваться сервисом могут жители города Минска.

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

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Теги: Минск
 
 
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Держатели карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) могут воспользоваться дополнительной скидкой при заказе ХИТдоставкиХИТдоставка – продуктовый сервис доставки...
 
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