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Оршанский «Витэн» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу

22.06.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оршанский «Витэн» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу

Оршанский «Витэн» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу. В решающем матче финальной серии обыгран ВРЗ – 4:1.

Золото далось непросто. После четырёх матчей в серии была ничья – 2:2. Но в решающей встрече себя проявил Артём Рось, оформивший хет-трик, а также голкипер Андрей Чурилин, совершивший несколько невероятных сэйвов.

Бронзовые награды турнира ранее завоевала команда «Столица». Для «Витэна» это четверный чемпионский титул. В последний раз команда выигрывала золото в 2013 году. Команда Алексея Попова сравнялась по этому показателю с «Лидсельмашем», впереди – лишь минский «Дорожник», у которого шесть побед.

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Оршанский «Витэн» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу. В решающем матче финальной серии обыгран ВРЗ – 4:1. Золото далось непросто. После четырёх матчей в серии...
 
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