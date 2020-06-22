Источник материала: ОНТ

Оршанский «Витэн» стал чемпионом Беларуси по мини-футболу. В решающем матче финальной серии обыгран ВРЗ – 4:1.

Золото далось непросто. После четырёх матчей в серии была ничья – 2:2. Но в решающей встрече себя проявил Артём Рось, оформивший хет-трик, а также голкипер Андрей Чурилин, совершивший несколько невероятных сэйвов.

Бронзовые награды турнира ранее завоевала команда «Столица». Для «Витэна» это четверный чемпионский титул. В последний раз команда выигрывала золото в 2013 году. Команда Алексея Попова сравнялась по этому показателю с «Лидсельмашем», впереди – лишь минский «Дорожник», у которого шесть побед.

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