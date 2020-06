Болтон рассказал, зачем приглашал Зася в Варшаву

США хотели показать бывшим советским республикам, что они не должны быть пассивными, когда сталкиваются с воинственностью России или угрозами их внутреннему управлению. Об этом пишет бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге The Room Where it Happened («Комната, в которой всё произошло»).





Reform.by смогла ознакомиться с содержанием. Официальная публикация намечена на 23 июня. Минюст США пытался воспрепятствовать публикации через суд. Цифровая копия скандальной книги появилась в сети, и редакциясмогла ознакомиться с содержанием. Официальная публикация намечена на 23 июня. Минюст США пытался воспрепятствовать публикации через суд.





В своей книге Джон Болтон несколько раз упоминает Беларусь. Он описывает события, которые происходили во время и накануне его визита в Восточную Европу в августе прошлого года. Спустя несколько недель он был отправлен в отставку.





Сенсационных деталей о поездке в Минск нет, однако теперь известно, что беларусскую ситуацию Болтон обсуждал с президентом Украины: он пишет, что с Зеленским обсудили Беларусь и Молдову и их проблемы с Россией и коррупцией.





«29 августа я вылетел из Киева в Молдову и Беларусь, продолжая свои поездки по бывшим республикам СССР. Я хотел показать России, что мы постоянно фокусируемся на ее периферии и не довольствуемся тем, что просто оставляем эти борющиеся государства наедине с Москвой.





Если бы я дольше оставался в Белом доме, то смог бы реализовать более существенные планы в отношениях США с бывшими советскими государствами, но этого не случилось.





В частности, в Минске, несмотря на то, что у Александра Лукашенко были не столь выдающиеся достижения в области прав человека, я хотел доказать, что США не стали бы просто наблюдать, как Россия поглощает Беларусь, что Путин, похоже, рассматривал всерьез», — пишет Джон Болтон в своей книге.





Бывший советник президента США по национальной безопасности намекает, что частью его стратегии по помощи постсоветским странам в противостоянии России была встреча секретарей советов безопасности Беларуси, Украины и Польши в Варшаве 31 августа.





«Одним из аспектов моей стратегии была встреча советников по национальной безопасности Польши, Беларуси, Украины и США, организованная в Варшаве в субботу, 31 августа. Пусть Кремль немного подумает об этом.





Я, очевидно, имел в виду гораздо больше, чем просто проведение дополнительных встреч, но это было то, что сигнализировало бы другим бывшим советским республикам, что ни мы, ни они не должны быть пассивными, когда они сталкиваются с воинственностью России или угрозами их внутреннему управлению.





Было много всего, что мы могли бы сделать как дипломатически, так и в военном отношении. После того как я ушел в отставку, администрация и другие, кажется, двигались в том же направлении», — пишет Джон Болтон.









Напомним, о своей встрече с коллегами из Беларуси, Украины и Польши Болтон в тот же день сообщил в твиттере. Американский чиновник тогда отметил, что все участники встречи разделяют общие взгляды на региональную безопасность и поддерживают укрепление суверенитета и безопасности своих государств.