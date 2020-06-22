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Еврокомиссия оценит условия труда сезонных работников

22.06.2020 12:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую Еврокомиссию оценить условия занятости, охраны труда и здоровья для сезонных работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Еврокомиссия оценит условия труда сезонных работников

Теперь, возможно, придется не только выявить недостатки в законодательстве ЕС, но и при необходимости его пересмотреть.  В период пандемии обнаружилась нестабильность условий труда и отсутствие мер безопасности для 17 миллионов мобильных работников в Евросоюзе.

Еврокомиссия оценит условия труда сезонных работников

Так, карантинные меры заставили сократить прием наемных рабочих только в Германии до 40 тысяч. Ранее о нехватке примерно 200 тысяч сезонных работников заявила Франция. Тревогу бьют и другие европейские страны. Ведь из-за нехватки рабочей силы часть урожая может погибнуть.  

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Новости мира. Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую Еврокомиссию оценить условия занятости, охраны труда и здоровья для сезонных...
 
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