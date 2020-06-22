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В Щучинском районе Audi врезалась в попутную фуру и вылетела в кювет
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки получил травмы в аварии, которая произошла 20 июня в Щучинском районе.
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В результате ДТП 31-летний водитель Audi получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.
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В результате ДТП 31-летний водитель Audi получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.
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