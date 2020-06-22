В Щучинском районе Audi врезалась в попутную фуру и вылетела в кювет

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил травмы в аварии, которая произошла 20 июня в Щучинском районе.





Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, около 06.30 водитель Audi ехал по трассе М6 со стороны областного центра. Вблизи деревни Дубровляны он врезался в попутную фуру Renault, после чего легковушка вылетела в кювет.

В результате ДТП 31-летний водитель Audi получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.