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В Чехии сильные дожди – есть погибшие и пропавшие без вести

22.06.2020 12:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Чехии сильные дожди – есть погибшие и пропавшие без вести

Как минимум один человек пропал без вести и один погиб во время наводнения на северо-востоке Чехии. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Чешское радио.

Жертвой стихии стал житель деревни в предгорном районе страны. Без вести пропала жительница этого же населенного пункта. Люди видели, как женщина тонула в реке. Ее гибель пока не подтвердилась.

Метеорологи прогнозируют, что ливни в Чехии могут привести к выходу из берегов многих водоемов в западной части Моравско-силезского края.

Фото: Чешское радио

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Как минимум один человек пропал без вести и один погиб во время наводнения на северо-востоке Чехии. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Чешское радио. Жертвой...
 
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