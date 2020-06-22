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В Чехии сильные дожди – есть погибшие и пропавшие без вести
Источник материала: ОНТ
Как минимум один человек пропал без вести и один погиб во время наводнения на северо-востоке Чехии. Об этом
Жертвой стихии стал житель деревни в предгорном районе страны. Без вести пропала жительница этого же населенного пункта. Люди видели, как женщина тонула в реке. Ее гибель пока не подтвердилась.
Метеорологи прогнозируют, что ливни в Чехии могут привести к выходу из берегов многих водоемов в западной части Моравско-силезского края.
Фото: Чешское радио
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Как минимум один человек пропал без вести и один погиб во время наводнения на северо-востоке Чехии. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Чешское радио. Жертвой...
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