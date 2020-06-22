В Чехии сильные дожди – есть погибшие и пропавшие без вести

Источник материала: ОНТ

Как минимум один человек пропал без вести и один погиб во время наводнения на северо-востоке Чехии. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Чешское радио.

Жертвой стихии стал житель деревни в предгорном районе страны. Без вести пропала жительница этого же населенного пункта. Люди видели, как женщина тонула в реке. Ее гибель пока не подтвердилась.

Метеорологи прогнозируют, что ливни в Чехии могут привести к выходу из берегов многих водоемов в западной части Моравско-силезского края.

Фото: Чешское радио

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