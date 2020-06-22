Источник материала: Кричевская жизнь

Требования безопасности, предъявляемые к строительным машинам установлены Правилами по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33.

Эксплуатация строительных машин, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации, приспособления, технологическая оснастка, ручные машины должны соответствовать обязательным требованиям технических нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, и иметь эксплуатационную документацию организаций-изготовителей. Их эксплуатация без предусмотренных ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих не допускается.

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных организацией-изготовителем.

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и средств механизации следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины и ее частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются эксплуатационными документами и ремонтной документацией.

При техническом обслуживании и ремонте сборочные единицы строительных машин, транспортного средства, имеющие возможность перемещаться под воздействием собственной массы, должны быть заблокированы механическим способом или опущены на опору с целью исключения их самопроизвольного перемещения.

При техническом обслуживании строительных машин с электроприводом должны быть приняты меры, не допускающие случайной подачи напряжения.

Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте строительных машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации должны быть оборудованы комплектом исправного инструмента, приспособлений, инвентаря, грузоподъемных приспособлений и средств пожаротушения.

Не допускается оставлять без надзора строительные машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем.

Монтаж (демонтаж) строительных машин и механизмов должен производиться под руководством линейного руководителя работ, которому подчинены работающие, выполняющие монтаж (демонтаж).

Зона монтажа (демонтажа) строительных машин и механизмов должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности и предупредительными надписями.

Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) строительных машин, устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, указанных в эксплуатационных документах.

При размещении строительных машин в месте производства работ линейный руководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего места машиниста, а также из других опасных зон. В случаях, когда машинист строительной машины, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик. Все работающие должны быть ознакомлены со значением сигналов, подаваемых в процессе ее работы. Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время работы машины, должны быть обозначены знаками безопасности и (или) предупредительными надписями.

При размещении и эксплуатации строительных машин и транспортных средств должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

Строительно-монтажные работы с применением строительных машин в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством линейного руководителя работ, при наличии письменного разрешения организации – владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ.

Установку строительных машин и эксплуатацию транспортных средств с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо осуществлять при снятом напряжении с воздушной линии электропередачи.

При необходимости использования строительных машин в экстремальных условиях (срезка грунта на уклоне, расчистка завалов, вблизи ЛЭП) следует применять строительные машины, оборудованные дополнительными средствами коллективной защиты, предупреждающими воздействие на работающих опасных производственных факторов, возникающих при работе строительных машин в указанных условиях.

Главный государственный инспектор

Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Департамента государственной инспекции труда А.А. Шлынов