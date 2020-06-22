Сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (+видео)

Касаясь мрамора могильных плит,
Как шрамы, под рукой шершавы даты…
Здесь спят в боях погибшие солдаты,
Но наша память никогда не спит.
Над нашим городом стояла тишина мирного июньского утра, а у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам и мирным жителям собрались представители сектора идеологической работы и по делам молодежи, отдела образования, БРСМ, редакции, чтобы зажечь памятные свечи светлой и негасимой памяти народной.
«Мы помним…» - говорят потомки своим прадедам и дедам, защищавшим свою Родину от врага на фронтах и в партизанских отрядах, ковавшим своим трудом Великую Победу в тылу врага, землякам, погибшим в годы военного лихолетья – всем жертвам горького и трагического времени.
Т. Болотова. Фото и видео С. Зенкевича.