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Сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (+видео)

22.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

 В предрассветный час самой короткой ночи в сквере города Ивье зажглись свечи в память о тех, кто погиб в годы самой жестокой войны прошлого столетия.

Касаясь мрамора могильных плит,

 Как шрамы, под рукой шершавы даты…

Здесь спят в боях погибшие солдаты,

 Но наша память никогда не спит.

Сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (+видео)

Сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (+видео)

Над нашим городом стояла тишина мирного июньского утра, а у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам и мирным жителям собрались представители сектора идеологической работы и по делам молодежи, отдела образования, БРСМ, редакции, чтобы зажечь памятные свечи светлой и негасимой памяти народной.

«Мы помним…» - говорят потомки своим прадедам и дедам, защищавшим свою Родину от врага на фронтах и в партизанских отрядах, ковавшим своим трудом Великую Победу в тылу врага, землякам, погибшим в годы военного лихолетья – всем жертвам горького и трагического времени.

Сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (+видео)

Сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (+видео)

Т. Болотова. Фото и видео С. Зенкевича.

 
 
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 В предрассветный час самой короткой ночи в сквере города Ивье зажглись свечи в память о тех, кто погиб в годы самой жестокой войны прошлого...
 
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