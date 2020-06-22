Сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (+видео)

Источник материала: Ивьевский край

В предрассветный час самой короткой ночи в сквере города Ивье зажглись свечи в память о тех, кто погиб в годы самой жестокой войны прошлого столетия.

Касаясь мрамора могильных плит, Как шрамы, под рукой шершавы даты… Здесь спят в боях погибшие солдаты, Но наша память никогда не спит.









Над нашим городом стояла тишина мирного июньского утра, а у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам и мирным жителям собрались представители сектора идеологической работы и по делам молодежи, отдела образования, БРСМ, редакции, чтобы зажечь памятные свечи светлой и негасимой памяти народной.

«Мы помним…» - говорят потомки своим прадедам и дедам, защищавшим свою Родину от врага на фронтах и в партизанских отрядах, ковавшим своим трудом Великую Победу в тылу врага, землякам, погибшим в годы военного лихолетья – всем жертвам горького и трагического времени.









Т. Болотова. Фото и видео С. Зенкевича.