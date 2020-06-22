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Белорусские артистки Сёстры Груздевы высказали свое мнение относительно событий последних дней

22.06.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские артистки Сёстры Груздевы высказали свое мнение относительно событий последних дней

Предлагаем вашему вниманию открытое письмо белорусских артисток Сестёр Груздевых, опубликованное на Facebook.

НЕ МОЖЕМ МОЛЧАТЬ!!! #ЛУКАШЕНКОНАШПРЕЗИДЕНТ

С каждым днём спокойно смотреть на то, что сейчас происходит накануне выборов, нам с сестрой все труднее. Сколько неприкрытой агрессии и двуличия в постах. Некоторые люди как будто посходили с ума. Создаются группы, призывающие выходить на площадь, сражаться за Бабарико, пытаются купить молодежь, которая толком ни в чем не разбирается, нагнетается паника, где поносится своя родная страна на чем свет стоит!

Мы понимаем, что всегда во все времена будут недовольные, что не всё гладко, есть проблемы в нашей стране, которые нужно решать, но если ты трудолюбив, у тебя голова на месте – то в Беларуси – ты можешь достойно жить!

Свежий пример: Артемис Ахпаш – (честно, не верится в его искренность!) а в то что его возможно КУПИЛИ – можем подумать. К сожалению, он не понимает, что должен быть чисто по-человечески благодарен нашей стране и Президенту, за то, что смог стать человеком, творчески реализовываться, за возможность работать на телевидении – которое сейчас так поливает грязью. Эта рука его кормила, дала имя, статус, возможность развиваться, хорошо зарабатывать, путешествовать – и все это честным способом! И вдруг, не в свойственной манере, такая благодарность в кавычках.

Или Татьяна Мартынова – бизнес-леди, имеет IT-компанию, создала группу со странным названием: «Хватит бояться».

Чего или кого бояться?? Хочется спросить! Единственное чего мы боимся, что если к власти придёт такой как Бабарико. Вот тогда все мы начнём бояться, бояться всего.

Я искренне не понимаю, как в здравом уме, можно за него агитировать? Что он может сделать со страной, если он не может ничего сделать со своим животом? (Правда-матка).

Посмотрите на Путина, Медведева, нашего президента, которые со спортом на ты, – отсюда и энергия для управления страной.

Хотя Бабарико может сделать многое – продать всё, что есть в Беларуси, поделить лакомый кусок, и оставить нашу страну ни с чем! Опыт у него уже есть – и рабочие схемы.

Или Вы думаете, что при нём заживете как у Христа за пазухой? И вот здесь очень хочется задать такой прямо БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЙ вопрос Виктору Бабарико! Вот скажите, пожалуйста, КАК ПРИ ТАКОЙ ПЛОХОЙ ВЛАСТИ, по вашим словам, - вам удалось так высоко взлететь? Каким же образом вам удавалось почти 20 лет возглавлять один из крупнейших банков Беларуси? Как честным путём вы смогли заработать себе в нашей стране на шикарнейший дом с выходом на водохранилище? Объясните, пожалуйста, этот парадокс! Если в нашей стране всё так плохо, то КАК ВЫ на собственном примере можете обосновать свой успех? Он же, априори, НЕВОЗМОЖЕН, судя по вашим лозунгам.

Ваша позиция напоминает мне ситуацию с Украиной. Что там творилось и продолжает твориться? Майдан, братоубийственная война, нищий бесправный народ и кучка олигархов. Вы, те кто нас сейчас читают, этого хотите для Беларуси?

Неужели Вы не понимаете, что если Бабарико пришёл бы к власти – то моментально бы распродал все государственные заводы, фабрики, люди бы лишились зарплат, пенсий, о нормальной медицине Вы бы не смогли и мечтать.

Помните, с чего все начиналось в Украине? На параде в честь 9 мая малолетки топтали георгиевские ленточки, и никто никакой паники не делал.

Потом на деньги Запада – люди собирались на площадях – и ЧТО ТАМ ТВОРИЛОСЬ! И сейчас на деньги Запада и Америки проходят эти « Якобы» мирные акции протеста! Где невооружённым взглядом видно, что народ КУПИЛИ! И они отрабатывают этот плохо поставленный спектакль с кислой миной. Ну хотя бы эти «меценаты» курсы актёрского мастерства им преподнесли... А то стоят, как глупая, безвольная массовка, которая только и знает, что селфиться.

И если сейчас на это жестко не отреагировать, то повторение Майдана в нашей стране неминуемо!!! Я помню очень хорошо, как каждый день ревела на всю квартиру, когда показывали те нечеловеческие кадры, когда гибли люди, ни в чем не повинные люди, беременные женщины! И вот тогда было действительно страшно! Как быстро из когда-то мирного народа- сделали озлобленную воюющую, и нищую нацию!

И мы благодарны нашему президенту за то, что разгоняет тех, кто хочет повторений этих смертей! В данной ситуации так и нужно действовать для блага же самих людей.

Или Вы хотите жить как за границей? Чтобы Вашему ребёнку давали возможность самому себе выбирать пол? Когда в графе паспортной три пола: - муж, жен, и средний. Вы хотите, чтобы о половом воспитании Вашим детям рассказывали с детского сада, да ещё сказки про любовь двух принцев, или двух принцесс – говоря, что это нормально и естественно?! Тогда уезжайте туда!

Думаете, Западу выгодна сильная и процветающая Беларусь?

Я помню, когда мы были совсем детьми, и были купоны, на которые практически ничего нельзя было купить, пустые полки в магазинах. Не то что сейчас – когда любой студент может заработать себе на машину, достойную жизнь, если только оторвёт свою попу с дивана. И мне искренне жалко тех людей, которые не понимают таких, казалось бы, очевидных истин!

На данный момент все кандидаты - кроме Лукашенко - уничтожат страну. Многим, на примере Зеленского, кажется, что управлять страной может любой! Избрали тебя за чужие деньги и популистские обещания, и рули, продавай страну, землю, предприятия! Чего церемониться? Нет, мои дорогие! Попашите как Лукашенко, каждый божий день, без выходных и курортов! Побывайте и на свиноферме, и в поле, и на заводе. Только тогда Вы будете иметь своё мнение о хозяйстве страны и как его сделать лучше, чтобы хватало и белорусам и осталось продать за хорошие деньги. Цепкало считает недостойным себя бывать на фермах и свинарниках, Бабарико купит европейские продукты, а свои хозяйства уничтожит по приказу «доброжелателей», плевать им на белорусов – у них есть свои амбиции, они уже видны.

Чтобы быть ПРЕЗИДЕНТОМ, – надо пахать от зари до зари, иметь титаническое трудолюбие и физическую выносливость! Быть подвижным и мобильным, иметь острый ум, уметь рисковать. И смелость! Собственное мнение! И харизму! Невероятные ораторские способности! Мы детьми заслушивались от его речей! Приходили со школы домой, и никакие мультики, игры во дворе нам так не были интересны как рассуждения Лукашенко! Пусть извинят нас претенденты на президентское кресло, но ни у одного из них таких качеств нет и в помине. И уже точно не будет.

Беспокойство Лукашенко о своём народе даёт нам возможность жить в своей стране без майданов и цветных революций!

Недавно прочитала в одном посте

Очень хорошее выражение: «Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает» ( Э.Хоффер).

PS: Сразу скажем, что репутация у нас кристально чистая. Мы скорее умрём, чем напишем или скажем то, что не соответствует нашим убеждениям. Нас невозможно купить, прогнуть, запугать. Люди, подлинно знающие нас, прекрасно об этом осведомлены. И мы очень хорошо умеем различать зёрна от плевел!

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Предлагаем вашему вниманию открытое письмо белорусских артисток Сестёр Груздевых, опубликованное на Facebook. НЕ МОЖЕМ МОЛЧАТЬ!!! #ЛУКАШЕНКОНАШПРЕЗИДЕНТ С каждым...
 
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