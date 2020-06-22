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Ермошина назвала кандидатов, кому разрешили продолжать участие в выборах
Источник материала: KYKY>
Этап сбора подписей за выдвижение кандидатов завершился. Глава ЦИК Лидия Ермошина
Ермошина сказала, что точное число сданных подписей по каждому претенденту в президенты выяснится не раньше 30 июня. Кроме того, с 20 июня потенциальным кандидатам разрешено подавать документы для регистрации. Пока такой пакет документов подала только одна инициативная группа – Виктора Бабарико.
Кто выбыл?
Восемь человек:
Важные даты
Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
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Этап сбора подписей за выдвижение кандидатов завершился. Глава ЦИК Лидия Ермошина перечислила «Интерфаксу» имена людей, который сдали подписи и продолжают...
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