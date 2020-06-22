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Ермошина назвала кандидатов, кому разрешили продолжать участие в выборах

22.06.2020 13:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Этап сбора подписей за выдвижение кандидатов завершился. Глава ЦИК Лидия Ермошина перечислила «Интерфаксу» имена людей, который сдали подписи и продолжают участие в выборах. Это:

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;
  • экс-глава ПВТ Валерий Цепкало;
  • жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;
  • экс-депутат Анна Канопацкая;
  • сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев;
  • председатель Беларуской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень.

Ермошина сказала, что точное число сданных подписей по каждому претенденту в президенты выяснится не раньше 30 июня. Кроме того, с 20 июня потенциальным кандидатам разрешено подавать документы для регистрации. Пока такой пакет документов подала только одна инициативная группа – Виктора Бабарико.

Кто выбыл?

Восемь человек:

  • лидер ЛДП Олег Гайдукевич;
  • предпринимательница Наталья Кисель;
  • рок-музыкант Александр Таболич;
  • лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич;
  • сопредседатель БХД Ольга Ковалькова;
  • глава ОГП Николай Козлов;
  • представитель ОГП Владимир Непомнящих;
  • гомельский фермер-блогер Юрий Ганцевич.

Важные даты

Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
 

 
 
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Этап сбора подписей за выдвижение кандидатов завершился. Глава ЦИК Лидия Ермошина перечислила «Интерфаксу» имена людей, который сдали подписи и продолжают...
 
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