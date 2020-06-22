Ермошина назвала кандидатов, кому разрешили продолжать участие в выборах

Источник материала: KYKY

Этап сбора подписей за выдвижение кандидатов завершился. Глава ЦИК Лидия Ермошина перечислила «Интерфаксу» имена людей, который сдали подписи и продолжают участие в выборах. Это:

действующий президент Александр Лукашенко;

экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;

экс-глава ПВТ Валерий Цепкало;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель Беларуской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень.

Ермошина сказала, что точное число сданных подписей по каждому претенденту в президенты выяснится не раньше 30 июня. Кроме того, с 20 июня потенциальным кандидатам разрешено подавать документы для регистрации. Пока такой пакет документов подала только одна инициативная группа – Виктора Бабарико.

Кто выбыл?

Восемь человек:

лидер ЛДП Олег Гайдукевич;

предпринимательница Наталья Кисель;

рок-музыкант Александр Таболич;

лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич;

сопредседатель БХД Ольга Ковалькова;

глава ОГП Николай Козлов;

представитель ОГП Владимир Непомнящих;

гомельский фермер-блогер Юрий Ганцевич.

Важные даты

Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

