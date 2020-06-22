Пьяный на Opel насмерть сбил велосипедистку в Мядельском районе

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель легковушки насмерть сбил велосипедистку в городском поселке Кривичи Мядельского района, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось днем 19 июня. По информации инспекторов, 40-летний водитель Opel Astra не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где сбил ехавшую на велосипеде 45-летнюю женщину.

В результате ДТП велосипедистка от полученных травм умерла на месте происшествия.

Выяснилось, что водитель Opel находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,91 промилле.

Мядельский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан в порядке ст. 108 УПК.