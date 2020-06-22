Кремль поручил ведомствам согласовать с Минском корректировку кредита на БелАЭС

Источник материала: Ежедневник

Правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Беларуси от 2011 гjода о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства АЭС.

Соответствующе распоряжение кабмина N1640-р от 19 июня 2020 года опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был представлен Минфином РФ и согласован с российскими МИДом, Минэкономразвития, ГК "Росатом" и ВЭФ.РФ, а также был предварительно проработан с белорусской стороной.

Правительство поручило Минфину совместно с МИДом и другими ведомствами провести с Беларусью переговоры и по достижении договоренности подписать протокол от имени правительства РФ.

В апреле источник "Интерфакса" , знакомый с проектом протокола о внесении изменений в межправсоглашение двух стран, сообщал, что Россия готова реструктурировать кредит на строительство Белорусской АЭС. По его словам, Россия подготовила и предварительно согласовала с белорусской стороной изменения в соглашение.

Документ предполагает продление периода использования кредита на 2 года - до конца 2022-го, замену действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до 10 млрд долларов, было подписано 25 ноября 2011 года. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.