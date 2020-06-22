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Кремль поручил ведомствам согласовать с Минском корректировку кредита на БелАЭС
22.06.2020 14:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Беларуси от 2011 гjода о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства АЭС.
Соответствующе распоряжение кабмина N1640-р от 19 июня 2020 года опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был представлен Минфином РФ и согласован с российскими МИДом, Минэкономразвития, ГК "Росатом" и ВЭФ.РФ, а также был предварительно проработан с белорусской стороной.
Правительство поручило Минфину совместно с МИДом и другими ведомствами провести с Беларусью переговоры и по достижении договоренности подписать протокол от имени правительства РФ.
В апреле источник
Документ предполагает продление периода использования кредита на 2 года - до конца 2022-го, замену действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.
Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до 10 млрд долларов, было подписано 25 ноября 2011 года. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.
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Правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Беларуси от 2011 гjода о предоставлении Беларуси...
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