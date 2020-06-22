Популярный российский блогер погибла на Бали из-за вобблинга

Источник материала: ОНТ

Российский блогер Анастасия Тропицель погибла, о ее смерти сообщается на ее странице в Instagram.

В комментариях подписчики сообщили, что девушка разбилась на мотоцикле на Бали.

Тем временем издание Star Hit рассказало , что парень Анастасии назвал причину ее смерти. По словам молодого человека, девушка погибла из-за вобблинга – раскачивания мотоцикла во время езды.

Настя Тропицель – автор блога о фрилансе, заработке в Интернете и работе над собой. Она рассказывала своим подписчикам, что свой первый миллион заработала, когда ей было 15 лет.

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