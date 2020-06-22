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Популярный российский блогер погибла на Бали из-за вобблинга
Источник материала: ОНТ
Российский блогер Анастасия Тропицель погибла, о ее смерти
В комментариях подписчики сообщили, что девушка разбилась на мотоцикле на Бали.
Тем временем издание Star Hit
Настя Тропицель – автор блога о фрилансе, заработке в Интернете и работе над собой. Она рассказывала своим подписчикам, что свой первый миллион заработала, когда ей было 15 лет.
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Российский блогер Анастасия Тропицель погибла, о ее смерти сообщается на ее странице в Instagram. В комментариях подписчики сообщили, что девушка разбилась на...
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