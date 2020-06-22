Омоновцы «упаковали» в автозак минского врача-онколога: после этого родные его потеряли

Источник материала: KYKY

19 июня во многих городах Беларуси, в том числе в Минске, люди устраивали стихийные акции солидарности с репрессированными во время президентской кампании политиками и активистами. В тот день вечером минский врач-онколог Виктор Хващевский, не планируя принимать участие в митингах, после 12-часовой смены возвращался с работы домой. По пути он встретил знакомую, которую не видел около 20 лет, и заговорил с ней, пишет TUT.by. Приятели стояли и рассматривали фотографии. Вскоре на тротуар выбежал ОМОН: женщину оттолкнули (у нее остались синяки), а медика «упаковали» в автозак. Его родные трое суток не понимали, где он находится.

По словам подруги Виктора Алены, врач лишь успел сообщить, что его везут во Фрунзенское РУВД, хотя задержание проходило на территории Московского района. «Всю ночь мы обзванивали РУВД, изолятор временного содержания и Центр изоляции правонарушителей, но везде говорили, что Хващевского у них нет, – поясняет Алена. – В обед следующего дня, когда я приехала на Окрестина, мне все-таки подтвердили, что он у них. Передачу принять отказались.

Сегодня во Фрунзенском РУВД все-таки признали, что протокол об административном правонарушении на него составляли там. Но где его будут судить, мы не знаем– в суде Московского района, Фрунзенского или другого, нам никто ничего не говорит, дежурный во Фрунзенском РУВД сказал, что это будет закрытый суд».

Виктор Хващевский – хирург-онколог высшей категории, стаж – 21 год. Последнее время работал в частном медцентре «Седьмое небо», до этого – в 10-й больнице, еще раньше – завотделением в тюремной больнице на Кальварийской в Минске. Как говорит Алена, Хващевский не просто «замечательный» врач, он активный человек: занимался альпинизмом, яхтингом. До инцидента 19 июня Виктора ни разу в жизни не арестовывали.

Обложка: Дмитрий Брушко для TUT.by.