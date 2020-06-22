Вы не поверите! Огурцы и ещё 5 овощей, от которых мы толстеем

Источник материала: ОНТ

Все, кто когда-то пробовал похудеть, не однократно слышали о том, что от овощей невозможно поправиться. Но, к сожалению, этого нельзя сказать обо всех овощах. Безобидные на первый взгляд овощи могут очень сильно испортить вашу фигуру. Мы предлагаем их знать в лицо.

1. Морковь

Опасной для нашей фигуры делает высокое содержание в ней сахарозы. Но для того, чтобы она действительно спровоцировала набор веса, необходимо есть её в очень большом количестве. Если же вы будете съедать в день 1-2 штучки, то с вашей фигурой ничего не произойдёт.

2. Огурцы

Здесь провоцируют набор веса скорее не сами огурцы, а чувство голода, которые появляется после их употребления. Из-за того, что в огурцах слишком мало клетчатки, нам очень быстро хочется пожевать что-то ещё.

3. Свекла

Несмотря на свою полезность, данный корнеплод содержит большое количество сахара, крахмала и углеводов. Есть свеклу стоит осторожнее в первую очередь людям с повешенным сахаром в крови. Но также не стоит увлекаться данным овощем тем, у кого всё в порядке с уровнем сахара в крови. Дело в том, что она может провоцировать организм запасать лишний жир.

4. Жареные овощи

Дело в том, что овощи жарятся с применением масла. И когда вы думаете, что едите полезные кабачки, на самом деле вы употребляете огромное количество масла. Да, растительное масло в небольших количествах может быть полезно для здоровья, но что скажут ваши весы?

5. Кукуруза

Если у вас имеются проблемы с уровнем сахара в крови, то вам лучше полностью отказаться от данного овоща. Дело в том, что в нём очень много сахара. Он вызывает резкие скачки глюкозы.

6. Горох

Из-за высокого содержания клетчатки горох полезен для нашего здоровья. Но из крахмал и другие питательные вещества делают его абсолютно не полезным для фигуры. Не стоит полностью исключать горох из рациона, но и следите за размером порции.

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фото: supersadovnik.ru

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