Лукашенко рассказал десантникам о демократии









сообщает «Пул первого», гостя угостили десантными пряниками. Как«Пул первого», гостя угостили десантными пряниками.





Выступая перед собравшимися, Лукашенко высказался о своем видении демократии.





цитирует его БелТА. "Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране", —его БелТА.





И напомнил об обновленной недавно Военной доктрине Беларуси, которая была приведена в соответствие с современными вызовами:





"Еще раз напомню: фронт на фронт воевать не будем, нет такой войны. Это локальные войны. И гибридные войны. Это не только стрельба (это потом). Начинается с информационных войн, и мы это видим сегодня".