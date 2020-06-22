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Лукашенко рассказал десантникам о демократии
Источник материала: Партизан
В понедельник Лукашенко встретился с коллективом 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
Как
Выступая перед собравшимися, Лукашенко высказался о своем видении демократии.
"Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране", —
И напомнил об обновленной недавно Военной доктрине Беларуси, которая была приведена в соответствие с современными вызовами:
"Еще раз напомню: фронт на фронт воевать не будем, нет такой войны. Это локальные войны. И гибридные войны. Это не только стрельба (это потом). Начинается с информационных войн, и мы это видим сегодня".
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В понедельник Лукашенко встретился с коллективом 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
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