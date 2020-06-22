Рыбацкая лодка столкнулась с плавучим краном. Погиб человек









Сегодня по этому факту возбуждено уголовное дело в отношении капитана буксира.





По данным следствия, 14 июня в Гомеле на реке Сож произошло столкновение буксира-толкача и рыбацкой лодки. Медицинская помощь понадобилась одному из двух рыбаков.





В реанимацию доставили 73-летнего гомельчанина. Несмотря на усилия врачей, на следующие сутки он скончался в больнице.





Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 УК Беларуси.