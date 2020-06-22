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Рыбацкая лодка столкнулась с плавучим краном. Погиб человек

22.06.2020 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

14 июня в Гомеле на Соже столкнулись рыбацкая лодка и плавучий кран.



Сегодня по этому факту возбуждено уголовное дело в отношении капитана буксира.

По данным следствия, 14 июня в Гомеле на реке Сож произошло столкновение буксира-толкача и рыбацкой лодки. Медицинская помощь понадобилась одному из двух рыбаков. 

В реанимацию доставили 73-летнего гомельчанина. Несмотря на усилия врачей, на следующие сутки он скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 УК Беларуси. 
 
Теги: Гомель
 
 
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14 июня в Гомеле на Соже столкнулись рыбацкая лодка и плавучий кран.
 
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