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Рыбацкая лодка столкнулась с плавучим краном. Погиб человек
Источник материала: Партизан
14 июня в Гомеле на Соже столкнулись рыбацкая лодка и плавучий кран.
Сегодня по этому факту возбуждено уголовное дело в отношении капитана буксира.
По данным следствия, 14 июня в Гомеле на реке Сож произошло столкновение буксира-толкача и рыбацкой лодки. Медицинская помощь понадобилась одному из двух рыбаков.
В реанимацию доставили 73-летнего гомельчанина. Несмотря на усилия врачей, на следующие сутки он скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 УК Беларуси.
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14 июня в Гомеле на Соже столкнулись рыбацкая лодка и плавучий кран.
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