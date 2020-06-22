Источник материала: Полесская правда



Золотым правилом на дороге должно стать выражение: не уверен – не обгоняй. Отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич.

Водитель, управлял автомобилем, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Или водитель, выполняя маневр обгона, совершил столкновение с транспортным средством. В итоге в больнице оказались все участники аварии. Если не брать в расчет детали, то выше описанные факты применимы ко многим лобовым ДТП. Информация о таких в СМИ часто сопровождается фотографиями покореженных автомобилей и сообщениями, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии либо скончались на месте происшествия.

Уважаемые водители! Не следует начинать обгон в случае плохой видимости на дороге: туман, дождь или снег, а также при недостаточно качественном дорожном покрытии. Совершая обгон, анализируйте дистанцию между вами и водителем идущего навстречу автомобиля. За рулем необходимо быть собранным и сконцентрированным. Отвлекаясь на гаджеты, можно не заметить, как управление транспортным средством вам уже не принадлежит. На дороге, как и в спорте, порой решают секунды.

Если вам предстоит преодолеть большое расстояние, а вы ощущаете усталость, необходимо найти место для остановки и отдохнуть. Ведь переутомление также приводит к ДТП. Помните и соблюдайте Правила дорожного движения, тогда любые поездки будут заканчиваться благополучно!