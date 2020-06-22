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Полвека на одном месте. Сельский врач из Маслаков – о своей работе

22.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Нынешний год юбилейный для известного, авторитетного, многоуважаемого в нашем районе врача Зинаиды Ивановны Мироновой (Кондратенко). Целых полвека она трудится в системе здравоохранения. И все эти годы на одном месте — в Маслаковской сельской участковой больнице и местной сельской врачебной амбулатории.

 

Полвека на одном месте. Сельский врач из Маслаков – о своей работе

Зинаида Ивановна — отличник здравоохранения СССР, имеет множество наград, поощрений, благодарностей разного уровня за свой самоотверженный, высокопрофессиональный труд, бесценный многолетний опыт и мастерство. А еще больше она слышала за годы работы искренних людских слов «спасибо», идущих от сердца, от всей души, в знак глубокого уважения и признательности, благодарности этому прекрасному врачу и добрейшей души человеку. Не зря ее пациенты, жители окрестных деревень с любовью и нежностью трогательно называют ее наш земский доктор, живая легенда медицины местного масштаба, ценят ее большое доброе сердце и золотые руки, не раз вытягивавшие человека с того света. Фото — Михаил Левцов

 

Историй из практики у Зинаиды Ивановны хватило бы на толстую книгу. Были и операции по зашиванию тканей кожи, и принятие родов прямо на осенней улице, и круглосуточные дежурства у постели больной, когда по три дня не уходила домой, пока критическая ситуация не переломилась в сторону стабилизации ее состояния.

В семидесятом году молодая выпускница Витебского мединститута приехала в Маслаки по направлению главврача Горецкой ЦРБ Владимира Фомича Климова, думая, что через год вернется в райбольницу, где успешно проходила интернатуру у легендарной Татьяны Яковлевны Макеевой. Но судьба поселила ее здесь на всю жизнь, свела со второй половинкой из местных, здесь родила двоих детей, собрала прекрасный коллектив единомышленников. И благодарна за уроки своих наставников, врачей старой гвардии, которые многому научили и помогли в ее становлении как врача.

Под присмотром «семейного доктора» Мироновой выросло уже не одно поколение сельчан. Сама она могла давно уйти на заслуженный отдых. Могла поберечь себя, как это сделали многие пенсионеры в других коллективах разных организаций, когда обострилась эпидемиологическая ситуация из-за новой коварной инфекции. Но, призналась врач, как же можно оставить «передовую», коллектив в сложное время, подвести руководство. Это не в ее характере бояться трудностей, поэтому, несмотря ни на что, она по-прежнему в строю.

Каждый день по многолетней привычке Зинаида Ивановна в шесть утра уже в больнице. Работа с документами, картами больных, обход, прием, посещения на дому… Отличными помощниками во всем стали медработники Татьяна Шашкова, Дина Карпицкая, Светлана Романова, Оксана Кузьмина. И, конечно, нельзя в их работе без водителя — безотказного и опытного Михаила Романова. Все вместе они стоят на страже здоровья сельских жителей своей округи.

В преддверии профессионального праздника медицинских работников пришел приказ о награждении заведующей Маслаковской СУБ Зинаиды Ивановны Мироновой Благодарностью Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Еще одна награда за преданность любимой профессии, делу всей жизни, за стойкость в борьбе с инфекцией, ежедневную заботу о здоровье людей.

 

Галина Кожевникова


 
 
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  Нынешний год юбилейный для известного, авторитетного, многоуважаемого в нашем районе врача Зинаиды Ивановны Мироновой (Кондратенко). Целых полвека она трудится...
 
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