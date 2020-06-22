Экс-глава Нацбанка: Лукашенко провоцирует девальвацию, а Бабарико, скорее всего, посадит

На совещании 19 июня Александр Лукашенко указал главе Нацбанка Павлу Каллауру: «Посмотрите и по ставке рефинансирования. Все страны ее активно снижают, пытаясь оживить свою экономику. Индекс потребительских цен у нас в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее. Жду решений правительства и Нацбанка, не затягивая, до конца июня».





Уже 22 июня Нацбанк объявил: с 1 июля ставка рефинансирования снижается с 8 до 7,75 процента годовых. Объясняется это тем, что инфляция в стране якобы замедляется быстрее, чем ожидалось.





– Станислав Антонович, как считаете, какими будут последствия такого решения?





– Считаю, этот шаг Нацбанка неправильным. Даже недавнее майское понижение с 8,75 до 8% годовых было очень спорным действием.





Если смотреть сайт Нацбанка, то широкая денежная масса у нас уже почти в два раза превышает запланированный в начале года показатель. То есть у нас уже существует угроза ускорения инфляции и девальвации национальной валюты





Чуть ли не единственным достижением у правительства и Национального банка была стабильность на денежно-валютном рынке. Считаю, что нельзя было рисковать этой стабильностью – на мой взгляд она важнее, чем шаги по удешевлению кредитов для экономики.





Если бы у нас был рост валового внутреннего продукта, тогда можно было бы не обращать внимания на рост денежной массы. Но теперь наоборот – экономика падает. Что означает рост денежной массы в такой ситуации? Продукта нет, а бумажек стало больше. Это серьезный риск инфляции и девальвации.





– До этого Лукашенко так откровенно не вмешивался в работу Каллаура. Почему он решил вмешаться теперь?





– Потому что выборы идут. Пока он полагался только на использование силовых методов, устранение оппонентов. Теперь, видимо, решил стимулировать симпатии к себе экономическими и денежными методами – чтобы народ не выходил на улицу.





Уже и пенсии повышают, вроде зарплату бюджетникам увеличивают, вот и до снижения ставки рефинансирования дело дошло.









– Кстати, про силовые методы. Что думаете по поводу обвинений в адрес менеджеров Белгазпромбанка и бывшего его главы Виктора Бабарико?





– Думаю, что они абсолютно надуманные. Аудиторы Нацбанка ежемесячно проверяют коммерческие банки и, прежде всего, вопросы рентабельности, прибыли, платежей в бюджет и т.д. Все под жестким контролем.





Помимо Нацбанка аудиторские проверки ежегодно делают другие организации. Притом они сидят там месяц и только потом делают заключение. А тут сегодня явились с проверкой, а уже завтра заявили, что обнаружили огромные нарушения. Это несерьезно.





А то, что они рассказывают по поводу отмывания средств, латвийского банка, – я как специалист вообще не понимаю. Это дурацкие заявления, белиберда для непосвященной публики. Все делается для того, чтобы народ подумал, что во главе банка действительно был мошенник. Хотя ничего подобного не было.





Я в этой связи вспоминаю свою судьбу. Когда в 90-х стал депутатом Верховного Совета и меня выдвинули в его руководство, Лукашенко явился в парламент и три с половиной часа на закрытом заседании говорил, какой я коррупционер и взяточник. Чуть ли не кричал с трибуны: передаю материалы генпрокурору, Богданкевича посадят.





Ну, передал. Я потом писал письма генпрокурору: каковы результаты расследования, сообщи, когда меня посадят. В конце концов получил бумагу: в деятельности Богданкевича на посту Нацбанка правонарушений не установлено.





Но, конечно, никто передо мною не извинился. Так тогда Лукашенко еще не давал себе полную волю, сейчас же вообще по-хамски себя ведет, обзывает оппонентов последними словами. Мне как гражданину Беларуси стыдно, что у страны такой лидер.





– Может, и дело Бабарико после президентских выборов спустят на тормозах?





– Боюсь, что нет – Лукашенко его посадит. Сидели же другие кандидаты в президенты. Тем более что Бабарико – серьезный оппонент. Лукашенко не будет бросать за решетку Канопацкую и других – это несерьезные кандидатуры. А Бабарико – серьезный соперник, имеет большую поддержку в обществе.