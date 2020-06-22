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Александр Лукашенко в Бресте: «Мы не можем предать тех, кто смотрит на нас сегодня с небес»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ранним утром 22 июня Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости по случаю годовщины начала Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В память о погибших минуту молчания отсчитал метроном, прозвучали залпы автоматов, на воды Буга спустили венки со свечами, зажженными от Вечного огня в честь тех, кто держал оборону крепости дольше, чем противостояли Гитлеру целые страны. Как отметит Президент, это и был первый шаг советского народа на пути к Победе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы с вами должны помнить, что все, что мы сегодня имеем, несмотря на то, что мы создали это своими руками, принадлежит не только нам. Оно принадлежит прежде всего им и будущему – нашим детям.
Время выбрало нас, и мы должны решить проблемы, которые стоят перед нами. Прошу вас помнить это всегда.
Дорогие брестчане, белорусы, гости, знайте и помните: пока мы знаем и помним, что здесь было, и самое главное – приходим сюда в эту ночь – это никогда не повторится на этой земли. Но как только мы это забудем (я не боюсь сказать это сегодня), мы снова окунемся в хаос, раздрай, дестабилизируем страну, мы породим новую войну.
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Новости Беларуси. Ранним утром 22 июня Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости по случаю годовщины начала Великой...
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