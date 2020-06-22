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5 человек погибли из-за наводнения на северо-западе Турции

22.06.2020 14:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 человек погибли из-за наводнения на северо-западе Турции

Как минимум пять человек погибли из-за наводнений, которые были вызваны проливными дождями на северо-западе Турции. О подробностях информирует Hurriyet Daily News.

Ранее местные власти сообщали, что четыре человека пропали без вести. Спасатели нашли троих из них мертвыми, четвертого пропавшего все еще ищут.

В результате непогоды наиболее пострадал район Кестель. Ликвидацией последствий разгула стихии на месте будет руководить министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

На данный момент в поисково-спасательной операции задействованы более 250 человек.

Фото: Hurriyet Daily News

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Как минимум пять человек погибли из-за наводнений, которые были вызваны проливными дождями на северо-западе Турции. О подробностях информирует Hurriyet Daily News. Ранее...
 
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