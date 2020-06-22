Адвоката Виктора Бабарико не пустили к нему в СИЗО КГБ, он подал жалобу в Генпрокуратуру

Источник материала: Tut.by

Адвоката Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского не пустили в СИЗО КГБ к подзащитному. Он подал жалобу в Генпрокуратуру. Об этом Лаевский рассказал TUT.BY.



Адвокаты Виктора Бабарико Александр Пыльченко и Дмитрий Лаевский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сегодня с утра я обратился в бюро пропусков КГБ чтобы посетить Виктора Дмитриевича в следственном изоляторе. Документы мои не приняли со ссылкой на то, что посещения адвокатами подзащитных в изоляторе в настоящее время не проводятся из-за эпидемической ситуации. Поэтому повидаться с Виктором Дмитриевичем для оказания юридической помощи не удалось. Однако правовых норм, которые бы позволяли ограничивать оказание правовой помощи людям, содержащимся под стражей, нет. Поэтому сегодня же мною подана жалоба в Генеральную прокуратуру — чтобы они обеспечили возможность беспрепятственного посещения мною моего подзащитного, ведь это нужно для реализации конституционного права на получение юридической помощи, а это очень важно, ведь иначе как тогда защищаться? — сказал Дмитрий Лаевский.

Адвокаты также ждут, когда суд позовет защитников для рассмотрения жалоб на задержание Виктора Бабарико.

— Нами подано несколько жалоб на задержание — последняя из них — в пятницу на прошлой неделе, — сказал Лаевский.

Когда суд рассмотрит жалобы защитников пока неизвестно. Но, согласно Уголовно-Процессуальному Кодексу, жалоба на задержание подается в орган следствия, он в течение 24 часов передает в суд, который не позднее 24 часов рассматривает ее.

В соответствии со ст. 143 УПК «жалобы лиц, содержащихся под стражей, на задержание, подаются в суд через администрацию места предварительного заключения, а жалобы иных лиц на задержание, подаются в орган, ведущий уголовный процесс». После поступления жалобы «администрация места предварительного заключения обязана в течение 24 часов после получения жалобы направить ее в соответствующий орган, ведущий уголовный процесс, о чем уведомляет лицо, подавшее жалобу». Поступившая жалоба в орган, ведущий уголовный процесс, в течение 24 часов с момента ее получения должна быть направлена в суд с приложением материалов уголовного дела, подтверждающих законность и обоснованность задержания. Суд вправе также истребовать иные материалы, необходимые для разрешения жалобы. В случае поступления нескольких жалоб в отношении одного и того же лица они направляются в суд одновременно. При этом подача жалобы не приостанавливает действие решения о задержании (ч. 3−4 ст. 143 УПК). Законом (ст. 144 УПК) определено, что проверка по жалобе на задержание должна проводиться судом. «Судебная проверка законности и обоснованности задержания проводится в срок не более 24 часов, со времени поступления жалобы единолично судьей по месту предварительного расследования уголов- ного дела». Жалобы в отношении одного и того же лица рассматриваются в одном производстве. Рассмотрение жалобы производится в закрытом судебном заседании, в котором вправе принимать участие потерпевший, его представитель, защитник (если он участвует в деле), законные представители подозреваемого, обвиняемого. Неявка указанных лиц не препятствует рассмотрению жалобы.

«Дело Белгазпромбанка»

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка , которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг» , «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию . Ее главой стала Ермакова.

18 июня задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико « задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“, а может быть, и выше». Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.

К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ.

19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил , что дело передано КГБ Беларуси. Он также рассказал, что возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси.

20 июня, как сообщили адвокаты, Виктору Бабарико предъявили обвинение .

22 июня КГБ подтвердил факт предъявления обвинения, статья не разглашается.