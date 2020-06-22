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Лукашенко: Не должны мы опять пойти под плетку и надеть лапти
22.06.2020 15:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко отдал приказ военным: защитить суверенитет и обеспечить безопасность государства.
Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает
«В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ», – подчеркнул президент.
Он призвал сделать все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность своего государства.
«Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти. Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, "вылупив вочы", как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз», – заметил Лукашенко.
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Александр Лукашенко отдал приказ военным: защитить суверенитет и обеспечить безопасность государства.
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