Лукашенко: Не должны мы опять пойти под плетку и надеть лапти

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко отдал приказ военным: защитить суверенитет и обеспечить безопасность государства.

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает БЕЛТА .

«В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ», – подчеркнул президент.

Он призвал сделать все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность своего государства.

«Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти. Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, "вылупив вочы", как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз», – заметил Лукашенко.