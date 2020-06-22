Источник материала: Новости Волковыска

Областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды проверил выполнение мероприятий по наведению порядка на земле. За истекший период 2020 года проведено 802 мониторинга, сообщает Гродненская правда.

– Природоохранными службами выявлены несанкционированные свалки, которые в настоящее время ликвидированы. К сожалению, факты размещения отходов – потенциальных загрязнителей окружающей среды – на ранее рекультивированных мини-полигонах, землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения – не редкость, – отмечает председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Шлык.

Проведено обследование животноводческих объектов. В ряде районов выявлены факты несвоевременного вывоза навоза, растекание навозосодержащих сточных вод.

Проверен ход выполнения в январе – апреле 2020 года плана по сносу аварийных и непригодных для дальнейшего использования сельскохозяйственных зданий и сооружений на территории области. Установлено, что из 96 запланированных снесено 72 объекта. В большинстве районов справились с доведенным заданием. Отстают Волковысский район, где при плане 10 снесено 3 объекта, Зельвенский район (план – 6, снесено – 3), Островецкий район (план – 12, фактически – 6).

Проведен мониторинг качества озеленения территорий, прилегающих к автодорогам. В прошлом году в области на территориях, прилегающих к автомобильным дорогам, высажено 2770 деревьев и свыше 5200 кустарников. Нарушений владельцами автодорог требований по созданию насаждений, уходу за ними, борьбе с вредителями и болезнями не установлено. Работы по озеленению территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, проводились и в нынешнем году. В весенний период высажено 1207 деревьев и 165 кустарников.

Проверен также и ход выполнения районных планов мероприятий по ограничению распространения и численности борщевика Сосновского. Благодаря принимаемым мерам последние годы площадь его произрастания на территории области постоянно снижается: на конец 2019 года было 115,3 гектара, по состоянию на 1 июня – 97,7 гектара.