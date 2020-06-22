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Искусственный интеллект создал песню в стиле Nirvana
Источник материала: Tut.by
Искусственный интеллект создал новую песню в свойственном группе Nirvana стиле. Полученный результат опубликован на YouTube-канале Funk Turkey.
Владелец YouTube-канала Funk Turkey рассказал, что загрузил в специальный бот тексты группы, чтобы тот создал новый трек в стиле свойственном Nirvana. Так появились слова песни Smother.
— Музыку и вокальные партии сыграл я сам. Записал и свел у себя на кухне с помощью не самого лучшего микрофона и копии программы ProTools, — написал автор под видео.
Чтобы записать барабаны, пришлось использовать компьютерные ударные. Другого выхода у автора не было, за это он извинился перед участником группы Дейвом Гролом: «Я знаю, он ненавидит цифровые барабаны, но это лучшее, что у меня было. Прости, Дейв».
Ранее похожим образом Funk Turkey создавал композиции AC/DC, Metallica и Nickelback.
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Искусственный интеллект создал новую песню Nirvana в свойственном группе стиле. Полученный результат опубликован на YouTube-канале Funk Turkey.
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