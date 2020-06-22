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Искусственный интеллект создал песню в стиле Nirvana

22.06.2020 15:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Искусственный интеллект создал новую песню в свойственном группе Nirvana стиле. Полученный результат опубликован на YouTube-канале Funk Turkey.

Владелец YouTube-канала Funk Turkey рассказал, что загрузил в специальный бот тексты группы, чтобы тот создал новый трек в стиле свойственном Nirvana. Так появились слова песни Smother.

— Музыку и вокальные партии сыграл я сам. Записал и свел у себя на кухне с помощью не самого лучшего микрофона и копии программы ProTools, — написал автор под видео.

Чтобы записать барабаны, пришлось использовать компьютерные ударные. Другого выхода у автора не было, за это он извинился перед участником группы Дейвом Гролом: «Я знаю, он ненавидит цифровые барабаны, но это лучшее, что у меня было. Прости, Дейв».

Ранее похожим образом Funk Turkey создавал композиции AC/DC, Metallica и Nickelback.

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Искусственный интеллект создал новую песню Nirvana в свойственном группе стиле. Полученный результат опубликован на YouTube-канале Funk Turkey.
 
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