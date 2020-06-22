Это не генетика: 6 привычек стройных людей, которые вы не замечаете

Источник материала: ОНТ

Хорошая фигура - далеко не всегда заслуга природы и генетики. Как раз в большинстве случаев она результат отличной самодисциплины, правильного питания и хороших привычек. Рассказываем о шести привычках стройных людей, которые многие почему-то игнорирует и не замечают.

1. Зарядка с утра

Оказать положительный эффект на вашу фигуру может даже небольшой комплекс упражнений. Он поможет стать бодрее не только телу, но и мозгу. Также у вас запустится обмен веществ. К тому же, как удалось выяснить учёным, люди, которые делают с утра зарядку, меньше едят в процессе дня и меньше испытывают чувство голода.

2. Завтрак с утра

Самое полезное, что может быть в режиме питания - это получать основную норму калорий именно с утра. Дело в том, что скорость обмена веществ в процессе дня у человека значительно меняется. Чем ближе к вечеру, тем он медленнее. Зато с утра мы можем позволить себе в буквальном смысле слова всё, что захотим. А вот если не позавтракать, то организм переключится в режим экономии. В результате всё, что он получит после завтрака, он обязательно отложит на потом.

3. Стакан воды после сна

За одну ночь наш организм теряет порядка полутора литра воды. Именно поэтому так важно выпивать стакан воды с утра для восстановления водного баланса. Помимо этого, вода нужна для хорошего обмена веществ. Также он спасёт вас от переедания.

4. Много ходят пешком

Такие незначительные изменения в привычках, как пройти лишнюю остановку с утра, или подняться по лестнице, а не на лифте, прогуляться после работы и т.д. помогут вам изменить ваше тело в положительную сторону.

5. Высыпаться

Самое простое, что вы можете сделать для пользы своей фигуре - это высыпаться. Не стоит недооценивать это. Дело в том, что из-за недосыпа у нас не вырабатываются необходимые для здоровья гормоны, да и к тому же мы начинаем переедать и употреблять больше калорийной и жирной пищи.

6. Гуляют под утренним солнцем

Удивительно, но утренний свет может сжигать жир в прямом смысле этого слова. Данный факт удалось доказать учёным из Канады. Под воздействием видимого спектра частицы липидов уменьшаются в объёме. В результате они спокойно покидают клетку, и мы худеем.

фото: Shutterstock





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