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Пошазамим? На VOKA состоится трансляция онлайн-турнира «СамШазам»

22.06.2020 16:22 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

23 июня на VOKA пройдет музыкальное шоу «СамШазам». Зарегистрировавшись на турнир, его участники смогут помериться музыкальной эрудицией и скоростью реакции, а зрители – получить удовольствие от отличного вечера, где можно послушать любимые песни в необычном исполнении и повеселиться с друзьями.

«СамШазам» – это первое городское музыкальное шоу с живым бэндом. Обычно оно собирает команды в одном из минских клубов и предлагает им угадывать известные, очень известные и давно забытые песни – причем в необычных аранжировках, чтобы ни одно задание не оказалось слишком простым. В ожидании момента, когда можно будет возобновить офлайн-игры, поклонникам игры предлагается переместиться в онлайн-пространство, а всем зрителям VOKA – наблюдать за ней в режиме прямой трансляции.

Зарегистрироваться на турнир можно уже сейчас по ссылке. А подробности предстоящей игры ее участники и зрители найдут в социальных сетях «СамШазама» и VOKA. Программа делится на несколько раундов, в каждом из которых прозвучит по 5 песен. Командам нужно будет угадывать их и отправлять свои ответы в телеграм-канал, чтобы определить сильнейшего – и получить приз от VOKA.

Кроме того, поскольку 23 июня свой день рождения отмечает Валерий Меладзе, команда «Сам Шазам» приготовила в честь именинника сюрприз для всех зрителей и в особенности для поклонников этого исполнителя.

Трансляция онлайн-турнира будет доступна для всех белорусских пользователей бесплатно после авторизации по номеру телефона с функцией отложенного просмотра на 7 дней.

Оставайтесь дома и смотрите все самое интересное на VOKA!

 
 
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23 июня на VOKA пройдет музыкальное шоу «СамШазам».
 
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