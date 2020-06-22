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Похитителя видеокамер в столичном переходе нашли по записям с них

22.06.2020 15:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Похитителя видеокамер в столичном переходе нашли по записям с них

Житель Минска на спор похитил две камеры видеонаблюдения в подземном переходе, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Заявление в милицю подали представители администрации одного из унитарных предприятий. Они сообщили, что из подземного перехода исчезли две камеры.

Оперативники нашли подозреваемого по видеозаписям с украденных устройств. Это 19-летний минчанин.

Ущерб от кражи оценили в сумму примерно 710 рублей. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

Идет проверка, после нее действиям минчанина дадут правовую оценку.

Фото: pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Житель Минска на спор похитил две камеры видеонаблюдения в подземном переходе, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Заявление в милицю подали представители...
 
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