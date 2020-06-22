В Беларуси создана и эффективно функционирует система обеспечения национальной безопасности, основу которой составляют Вооруженные Силы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с воинским коллективом во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

«В Беларуси создана и эффективно функционирует система обеспечения национальной безопасности, основу которой составляют Вооруженные Силы. Наша армия оснащается современными вооружениями. В войска поступают новые образцы авиационной, ракетно-артиллерийской, бронетанковой, автомобильной техники и средств связи, в том числе отечественного производства», — отметил глава государства.

«Мною поставлена железобетонная задача: если мы хотим защититься, мы должны основные боеприпасы и оружие производить сами», — подчеркнул Президент. Многое в этом направлении уже сделано, но многое еще предстоит реализовать. «И дальше мы будем стараться производить свое, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа «Полонез» и еще лучше. Конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых, — сказал Александр Лукашенко. — Но, тем не менее, дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке — и видите, мы кое-что научились делать. Это наше преимущество, и мы им будем пользоваться дальше — производить отечественные образцы вооружения и техники».

Поддержание боеспособности Вооруженных Сил особенно актуально в условиях обострения глобальных противоречий, когда нарастает военная эскалация, девальвирована роль международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, отметил Президент. Он также обратил внимание на продолжающиеся попытки отдельных государств переписать историю, принизить роль Беларуси во Второй мировой войне и умалить значимость Великой Победы для судеб человечества. «Мы сопротивляемся, это тоже и наше достояние», — подчеркнул Александр Лукашенко, напомнив о многочисленных жертвах войны среди жителей Беларуси. «Поэтому мы не можем отдать эту победу», — сказал белорусский лидер.

Во время посещения десантно-штурмовой бригады Президент ознакомился с образцами вооружения и военной техники, стоящими на вооружении бригады, условиями жизни и быта военнослужащих. Главе государства также рассказали об истории создания бригады, боевых возможностях соединения.