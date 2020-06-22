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Помните главную героиню «Пеппи Длинныйчулок»? Вот, как она сейчас выглядит

22.06.2020 16:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Помните старый шведский фильм «Пеппи Длинныйчулок»? Кому-то может показаться, что эта кинокартина была снята буквально пару лет назад, но на самом деле прошло уже более чем полвека.

Главную роль в телесериалах и фильме про Пеппи сыграла Ингер Нильссон. Сейчас актрисе уже 61 год, мы решили узнать, как она выглядит и чем занимается.

Помните главную героиню «Пеппи Длинныйчулок»? Вот, как она сейчас выглядит
Фото: instagram.com/milly.merribottom 

Ингер родилась 4 мая 1959 года. Когда Нильссон было 10 лет, она прошла пробы на роль Пеппи. Сериал был очень тепло принят в Швеции, где девочкой восхищались так же, как в СССР восхищались Алисой из «Гостьи из будущего».

В 1970 году были выпущены ещё два фильма с Пеппи, а в 1973 году – ещё один. Однако после этого карьера Ингер в кинематографе пошла на спад. Нильссон рассказывала, что поскольку все привыкли к ней в образе Пеппи, актрисе было трудно получать другие роли.

Помните главную героиню «Пеппи Длинныйчулок»? Вот, как она сейчас выглядит
Фото: instagram.com/retrokandis 

После школы Ингер первое время работала секретарём, потом – реквизитором в театре, а затем вновь вернулась к актёрской деятельности. Четыре года Нильссон служила в театре, одновременно снимаясь в сериале «Паника в клинике». Далее последовала роль в немецком фильме, после чего Ингер снова вернулась в театр.

С 2007 года и по настоящее время Нильссон снимается в немецко-шведском сериале «Инспектор и море». Также у актрисы были небольшие роли в других фильмах.

Помните главную героиню «Пеппи Длинныйчулок»? Вот, как она сейчас выглядит
Фото: instagram.com/ardgelinck 

Подробностями своей личной жизни Ингер не делится. Как-то раз она сказала Promipool.de, что является «одиноким социальным волком». Актриса пояснила, что из-за специфики работы она много времени проводит в кругу коллег и друзей, поэтому, приходя домой, она хочет насладиться спокойствием.

На вопрос о том, если ли у неё муж, Нильссон ответила, что может быть есть, а может быть – нет, но она довольна тем, как сложилась её жизнь.

Помните главную героиню «Пеппи Длинныйчулок»? Вот, как она сейчас выглядит
Фото: instagram.com/andreagriessmann 

Ингер признаётся, что ей нравится её нынешний возраст, но нередко она напоминает самой себе, что ей уже не 22 года. Теперь актриса старается больше заботиться о своём здоровье.

Заботится о своём здоровье и исполнительница главной роли в фильме «Голуба лагуна» Брук Шилдс.

Как сложилась жизнь модели и актрисы – смотрите здесь.

Люди в материале: Ингер Нильссон, Inger Nilsson

 
 
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Помните старый шведский фильм «Пеппи Длинныйчулок»? Кому-то может показаться, что эта кинокартина была снята буквально пару лет назад, но на самом деле прошло уже...
 
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