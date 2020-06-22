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Помните главную героиню «Пеппи Длинныйчулок»? Вот, как она сейчас выглядит
Источник материала: СТВ
Помните старый шведский фильм «Пеппи Длинныйчулок»? Кому-то может показаться, что эта кинокартина была снята буквально пару лет назад, но на самом деле прошло уже более чем полвека.
Главную роль в телесериалах и фильме про Пеппи сыграла Ингер Нильссон. Сейчас актрисе уже 61 год, мы решили узнать, как она выглядит и чем занимается.
Ингер родилась 4 мая 1959 года. Когда Нильссон было 10 лет, она прошла пробы на роль Пеппи. Сериал был очень тепло принят в Швеции, где девочкой восхищались так же, как в СССР восхищались
В 1970 году были выпущены ещё два фильма с Пеппи, а в 1973 году – ещё один. Однако после этого карьера Ингер в кинематографе пошла на спад. Нильссон рассказывала, что поскольку все привыкли к ней в образе Пеппи, актрисе было трудно получать другие роли.
После школы Ингер первое время работала секретарём, потом – реквизитором в театре, а затем вновь вернулась к актёрской деятельности. Четыре года Нильссон служила в театре, одновременно снимаясь в сериале «Паника в клинике». Далее последовала роль в немецком фильме, после чего Ингер снова вернулась в театр.
С 2007 года и по настоящее время Нильссон снимается в немецко-шведском сериале «Инспектор и море». Также у актрисы были небольшие роли в других фильмах.
Подробностями своей личной жизни Ингер не делится. Как-то раз она
На вопрос о том, если ли у неё муж, Нильссон ответила, что может быть есть, а может быть – нет, но она довольна тем, как сложилась её жизнь.
Ингер признаётся, что ей нравится её нынешний возраст, но нередко она напоминает самой себе, что ей уже не 22 года. Теперь актриса старается больше заботиться о своём здоровье.
Заботится о своём здоровье и исполнительница главной роли в фильме «Голуба лагуна» Брук Шилдс.
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Помните старый шведский фильм «Пеппи Длинныйчулок»? Кому-то может показаться, что эта кинокартина была снята буквально пару лет назад, но на самом деле прошло уже...
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