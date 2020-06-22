Басков считает, что власть критикуют спортсмены, чьи победы давно позади. Кто эти «сбитые летчики»?

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» и главный тренер хоккейной команды президента Дмитрий Басков в открытом письме раскритиковал спортсменов, которые в эти дни позволяют себе «подлые реплики» в адрес государства. Впрочем, по мнению управленца, победы этих атлетов давно позади. SPORT.TUT.BY проверил, действительно ли авторы критических замечаний сплошь сбитые летчики.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В открытом письме гендиректор хоккейного «Динамо» Дмитрий Басков с досадой отметил :

— Во времена, когда учителя и врачи, не являясь представителями самых высокооплачиваемых профессий, трудятся на местах, не отвлекаясь на болтовню в соцсетях, некоторые представители спортивной элиты позволяют себе критические высказывания в адрес государства, которое их воспитало и позволило оставаться в спорте, ни в чем не нуждаясь.

​Конечно, стоит отметить, что эти подлые реплики звучат в основном от тех, чьи победы давно позади и кто вряд ли сегодня составит конкуренцию новым поколениям, а поэтому не вправе рассчитывать на поддержку того, о ком критично высказывается, но ведь это не отменяет элементарной благодарности за долгие годы в профессии.

Кто уже успел высказать свои критические замечания?



Фото из личного архива Михаила Курловича

23-летняя фристайлистка Александра Романовская написала на странице в Facebook:

— Однажды я принимала участие в Олимпийских играх, в которых от справедливого судейства было одно название. Теперь я наблюдаю в своей стране выборы, которые язык не поворачивается назвать честными и справедливыми. В этом мире вообще такие вещи имеют право на существование? Или это пустой звук? Тошнит уже, если честно.

Александра Романовская была признана спортсменкой года в Беларуси по итогам 2019-го. В прошлом году она выиграла чемпионат мира и стала двукратной чемпионкой зимней Универсиады.

Одна из лучших баскетболисток в истории суверенной Беларуси Елена Левченко поддержала задержанного кандидата в кандидаты в президенты Виктора Бабарико.

— Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!



Фото: Женя Канаплев, Юлия Лейдик

Она также разместила фото с акции солидарности и опубликовала логотип кампании Бабарико.

Левченко — участница двух Олимпийских игр в составе белорусской сборной (2008 и 2016 годов). По итогам чемпионата мира 2010 была признана лучшей центровой. В 2012 стала чемпионкой России, а с 2017 года баскетболистка защищает цвета китайского «Сычуань Уэльс».

Баскетболист сборной Беларуси Никита Мещеряков, который выступает за питерский «Спартак», также поделился своим мнением о происходящем:

— Игра без правил. Кандидатов садят за решетку, людям затыкают рты. Это — не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент.



Фото: bc-tsmoki.by

В составе сборной Беларуси 32-летний Никита Мещеряков выиграл бронзовую медаль Европейских игр 2019-го в баскетболе «3×3».

Своим отношением к ходу предвыборной кампании в Беларуси поделился и экс-чемпион мира по версии WBA (2018−2019 годов), белорусский боксер Кирилл Релих. Он отметил, что пока ничего не знает о потенциальных кандидатах и собирается знакомиться с ними, когда придет пора голосовать.

— Единственное, что меня очень напрягает, это то, что происходит на улицах страны. Задержания, избиения — это просто позор. Мне стыдно за такие действия властей, — подчеркнул спортсмен.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Надежда Остапчук — бронзовый призер Олимпиады в Пекине по толканию ядра — отметила в интервью, что радуется за белорусов, которым удалось преодолеть страх.

— Я очень рада, что наше политическое болото, которое совсем застоялось и лишь немного пузырилось, наконец начало просыпаться. Люди поняли, что они тоже имеют права и должны защищать их. Не могла и вообразить, что белорусы будут стоять в длинных очередях, чтобы подписаться за кандидата. Это столь удивительно, что вдохновляет и заставляет верить в лучшее.



Фото: Reuters

Надежда Остапчук отбыла четырехлетнюю дисквалификацию после Игр в Лондоне за употребление допинга и так и не вернулась в большой спорт.

Олимпийский чемпион Пекина по тяжелой атлетике Андрей Арямнов воздержался от критики, однако подчеркнул, что «наша страна должна знать молодых и перспективных политиков». Сам спортсмен поставил подпись в поддержку кандидата в кандидаты Сергея Череченя.

— Он айтишник, бизнесмен, антикризисный менеджер, молодой и талантливый человек! — написал в подписи к фотографии с пикета Арямнов.



Фото из Instagram Андрея Арямнова

В 2019 году Андрей стал серебряным призером чемпионатов мира и Европы. По опросам журналистов также был назван лучшим спортсменом 2019 года в Беларуси. В планах Арямнова — выступление на Олимпиаде в Токио.