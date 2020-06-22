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Считать голоса на выборах захотели 70 тысяч белорусов

22.06.2020 16:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В участковые избирательные комиссии, которых в Беларуси создано 5723, выдвинуто 70 190 человек. Из них более трети — 25 354 человека — не от трудовых коллективов или общественных объединений, а от группы граждан путем подачи заявления, сообщает ЦИК.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Хочу стать членом избирательной комиссии и сам считать голоса на выборах. Это реально?

В участковые комиссии, которые выдают и собирают бюллетени, а потом считают голоса, напомним, можно попасть тремя способами: от группы граждан, от трудового коллектива и от общественных объединений.

Больше всего человек выдвинулось от общественных объединений — 38 114 человек, на втором месте от группы граждан путем подачи заявлений — 25 354 человека, на последнем — от трудовых коллективов выдвинулось 6722 человека.

От общественных объединений больше всего человек выдвинуто от Профессиональных союзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси — 9537 и от «Белой Руси» — 4661 человек.

От партий больше всего человек выдвинуто Республиканской партией труда и справедливости — 1294 человека, Компартией — 967 человек, Белорусской аграрной партией — 576 человек. Партия БНФ выдвинула в комиссии 109 человека, ОГП — 212, БСДП (Грамада) — 212, а БСДГ — 6. Всего один человек выдвинулся от Белорусской патриотической партии.

 
 
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В участковые избирательные комиссиии, которых в Беларуси создано 5723, выдвинуто 70 190 человек. Из них более трети - 25 354 человека - не от трудовых коллективов или...
 
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