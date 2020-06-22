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Гроза вывела из строя две линии электропередачи в Столинском районе

22.06.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Активный грозовой фронт вывел из строя две высоковольтные линии электропередачи в Столинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Брестэнерго".

Гроза вывела из строя две линии электропередачи в Столинском районе

Во время сильной грозы сегодня ночью сработала автоматическая защита и отключилась высоковольтная линия "Пинск 220 - Бижеревичи". Линия была выведена в ремонт, но потребители не ощутили перебоев с поставкой электроэнергии, поскольку были переключены на другую ЛЭП.

В 8.52 непогода снова внесла коррективы в деятельность энергетиков. На этот раз возникли проблемы в работе высоковольтной линии напряжением 110 кВ Столин - Давид-Городок, на которую потребители были запитаны ночью.

В результате этого повреждения временно без электричества остались Столин, Бережное, Речица, Стахово, Радчицк, Маньковичи - всего перебои в электроснабжении наблюдались в 54 населенных пунктах. Были обесточены 26 молочно-товарных ферм.

Из строя вышли пять подстанций напряжением 110 кВ, 42 линии на 10кВ, 575 трансформаторных подстанций.

Сразу после прекращения грозы энергетики приступили к ликвидации аварии. В 12.18 линия Столин - Давид-Городок была включена в работу. Еще раньше возобновилась подача электричества потребителям.

 
 
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  Активный грозовой фронт вывел из строя две высоковольтные линии электропередачи в Столинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Брестэнерго". Во...
 
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