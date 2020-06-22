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Спад жары и без дождей – погода в Горках на неделе
22.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Жара спадет, дождей не предвидится— такую погоду предварительно обещают синоптики на этой неделе. Осадки возможны ближе к выходным.
Завтра, 23 июня, будет переменная облачность, +23°.
24 июня, в среду, погода не поменяется — ясно утром, облачно днем, +23°.
В четверг, 25 июня, обещают переменную облачность и около плюс 24.
26 июня, в пятницу, снова +25°, переменная облачность.
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Жара спадет, дождей не предвидится— такую погоду предварительно обещают синоптики на этой неделе. Осадки возможны ближе к выходным. Завтра, 23 июня, будет...
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