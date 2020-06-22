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Спад жары и без дождей – погода в Горках на неделе

22.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Жара спадет, дождей не предвидится— такую погоду предварительно обещают синоптики на этой неделе. Осадки возможны ближе к выходным.

 

Спад жары и без дождей – погода в Горках на неделе
Фото — www.instagram.com/5_veras

 

Завтра, 23 июня, будет переменная облачность, +23°.

24 июня, в среду, погода не поменяется — ясно утром, облачно  днем, +23°.

В четверг, 25 июня, обещают переменную облачность и около плюс 24.

26 июня, в пятницу, снова +25°, переменная облачность.


 
 
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  Жара спадет, дождей не предвидится— такую погоду предварительно обещают синоптики на этой неделе. Осадки возможны ближе к выходным.     Завтра, 23 июня, будет...
 
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