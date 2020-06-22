В Бресте появился диагональный пешеходный переход. Зачем?

Источник материала: Виртуальный Брест

На пересечении улиц Республиканская-Кижеватова появился диагональный регулируемый пешеходный переход.





Данный пешеходный переход позволяет сократить время и расстояние, преодолеваемые пешеходами при пересечении проезжей части.





Ранее на данном светофорном объекте уже была выделена отдельная фаза для движения пешеходов, а с появлением такой разметки пешеходам разрешено пересекать проезжую часть по любой удобной для них траектории.





В настоящее время в дополнение к существующей дорожной разметке, обозначающей пешеходные переходы по периметру перекрестка, добавилась разметка через центр (по диагонали) и дополнительные светофоры.



