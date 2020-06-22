ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте появился диагональный пешеходный переход. Зачем?

22.06.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На пересечении улиц Республиканская-Кижеватова появился диагональный регулируемый пешеходный переход.

В Бресте появился диагональный пешеходный переход. Зачем?

Данный пешеходный переход позволяет сократить время и расстояние, преодолеваемые пешеходами при пересечении проезжей части.

В Бресте появился диагональный пешеходный переход. Зачем?

Ранее на данном светофорном объекте уже была выделена отдельная фаза для движения пешеходов, а с появлением такой разметки пешеходам разрешено пересекать проезжую часть по любой удобной для них траектории.

В Бресте появился диагональный пешеходный переход. Зачем?

В настоящее время в дополнение к существующей дорожной разметке, обозначающей пешеходные переходы по периметру перекрестка, добавилась разметка через центр (по диагонали) и дополнительные светофоры.

В Бресте появился диагональный пешеходный переход. Зачем?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На пересечении улиц Республиканская-Кижеватова появился диагональный регулируемый пешеходный переход. Данный пешеходный переход позволяет сократить время и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Слезки текут». Оксана Самойлова рассказала о проблеме со здоровьем у сына
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика