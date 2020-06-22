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В Бресте появился диагональный пешеходный переход. Зачем?
22.06.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На пересечении улиц Республиканская-Кижеватова появился диагональный регулируемый пешеходный переход.
Данный пешеходный переход позволяет сократить время и расстояние, преодолеваемые пешеходами при пересечении проезжей части.
Ранее на данном светофорном объекте уже была выделена отдельная фаза для движения пешеходов, а с появлением такой разметки пешеходам разрешено пересекать проезжую часть по любой удобной для них траектории.
В настоящее время в дополнение к существующей дорожной разметке, обозначающей пешеходные переходы по периметру перекрестка, добавилась разметка через центр (по диагонали) и дополнительные светофоры.
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На пересечении улиц Республиканская-Кижеватова появился диагональный регулируемый пешеходный переход. Данный пешеходный переход позволяет сократить время и...
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