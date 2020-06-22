Почему утром нельзя долго стоять в планке?

Источник материала: ОНТ

Планка - одно из самых действенных упражнений. О пользе планки и о том, в какое время суток ее лучше делать пишет wday.ru .

Классический вариант планки – на вытянутых руках. На локтях – уже усложненное упражнение, где мышцы спины и пресса максимально задействованы. На такие варианты планки, как боковая и динамическая с выполнением подъемов ног и рук, боковых скруток можно переходить, если уверенно стоите в классической планке.

Само упражнение укрепляет целые группы мышц спины, поясницы, шеи, пресса, ягодиц, бедер, икр – практически все. А еще планка помогает бороться с целлюлитом. Однако очень важно правильно делать упражнение – ладони рук должны быть под плечами, ноги ровные, спина прямая, копчик не выпячивайте и не прогибайте.

Сколько времени нужно стоять в планке – спорный вопрос. Доктор Стюарт Макгилл из Университета Ватерлоо считает, что достаточно делать упражнение по 10 секунд в 3 подхода, так как утром планка больше 10 секунд опасна для позвоночника.

Доктор объяснил свое мнение тем, что позвоночные диски состоят из воды, за ночь ее количество уменьшается. Только спустя час, когда баланс воды приходит в норму, можно приступать к легким тренировкам – приседаниям, наклонам, но не к планке. Заниматься силовыми и функциональными нагрузками лучше ближе к вечеру, считает врач, так как в утреннее время – это большой стресс для организма.

Фото: elle.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram