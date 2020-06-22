Почему щелкает челюсть, когда вы жуете

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Если хрустит челюсть при жевании, зевоте или разговоре, может ли это быть опасным? На первый взгляд этот феномен кажется курьезным, но он может свидетельствовать об очень серьезной проблеме. Что происходит с вашей челюстью, как избавиться от хруста и щелканья и в каком случае идти к врачу? Разбирается « Здоровье Mail.ru ».



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Как работает челюсть

Голова — самый настоящий венец человеческой эволюции. По мере нашего развития от австралопитеков в homo sapiens, нижняя челюсть становилась все подвижнее и вытянутее. Это было связано с тем, как человек и его предки питались: чем активнее работает нижняя челюсть, тем проще жевать разнообразную пищу и кусать фрукты, овощи, мясо, рыбу. А еще — тем проще отчетливо и внятно говорить!

Разнообразие питания стало возможным благодаря особому строению височно-нижнечелюстного сустава. Его форма и позволяет нам разговаривать, петь, пробовать самую разную еду, а кому-то так и вовсе дает возможность засовывать в рот лампочки (опасно для здоровья, не повторять в домашних условиях!).

Как возникают щелчки в челюсти

Когда при движении челюсти — любом, хоть зевании, хоть пении, — раздается посторонний звук, это ненормально.

Почти всегда это симптом тех или иных отклонений в нижнечелюстном суставе.

Заметить такую проблему, как правило, получается во время еды, чуть реже человек обнаруживает, что челюсть щелкает при открытии с одной стороны, а бывают случаи, когда проблема проявляется при поцелуях — так или иначе, это повод разобраться в происходящем.

Легко узнаваемый щелчок создается поверхностями нижнечелюстного сустава, когда головка кости выходит из естественного положения, а потом соскальзывает на место. Обычно щелканье или хруст довольно безболезненны, но к приятным ощущением их никак не отнести. Какие проблемы они, в свою очередь, могут спровоцировать?

подвижная зона сустава смещается влево, вправо, вверх или вниз — по сути, это разновидность вывиха;

нижнечелюстной сустав начинает болеть и даже заклиниваться со временем — вплоть до невозможности раскрыть рот;

отек;

головные боли;

прогрессирующий артроз височно-нижнечелюстного сустава;

щелчки нервируют человека, раздражают его и даже вызывают невроз.

Что делать, если щелкает челюсть при жевании

Можно жить с таким недугом, даже не догадываясь, что он выступает тревожным сигналом, а то и симптомом будущих заболеваний. Главное — не игнорировать проблему. Если оставить ее нерешенной, то возможны и по-настоящему серьезные патологии, например, артроз.

В группе риска люди, которые много «работают голосом»: учителя и репетиторы, дикторы и ведущие, актеры и певцы, паблик-спикеры и даже фитнес-тренеры. У тех, кто по долгу службы пользуется голосом не столь активно, щелчки и хруст челюсти могут быть следствием небрежно установленных пломб или протезов: такие ошибки стоматолога деформируют прикус. Другие факторы риска таковы:

травмы головы и челюсти;

бруксизм (скрип зубами по ночам, чаще всего — на нервной почве);

запущенный кариес и удаление зуба;

неправильный прикус.

По мере прогрессирования этого пред-заболевания, помимо щелчков случаются боли и отеки около суставов, покраснения и затруднения движения. Если такое случилось, нужно обращаться к врачу.

Как хрустит челюсть при жевании

У стоматологов есть целая классификация щелканий челюстью по интенсивности звука, множественности щелчков, положения рта и в момент щелчка. Можно разделить звуки на:

слышимые окружающими;

слышимые только самим пациентом;

выявляемые врачом при специальных манипуляциях.

Щелчки могут быть также единичными или множественными, в зависимости от положения хрящевого диска в суставе. Стоит различать щелчок и хруст.

Обычно щелчки — это следствие серьезных растяжений или сжатия хрящевых поверхностей сустава, которые разбалтывают челюсть и провоцируют ее издавать посторонние звуки. При жевании может проявляться и челюстной артрит: он возникает, когда хрящевой диск истончается или утолщается из-за опухолевого процесса, а также разрыхления внутрисуставных волокон.

Какое самое страшное следствие щелчков в челюсти

Иногда щелчки при жевании (или зевоте, крике, страстном поцелуе) могут привести к заклиниванию суставных поверхностей. Когда такое происходит, человек попросту не может ни открыть, ни закрыть рот.

Как правило, заклинивает челюсть в максимально раскрытом состоянии — легко представить, как своеобразно такой пациент выглядит со стороны.

Возвращение челюстной кости на положенное место может оказаться довольно болезненной процедурой, а если не сделать этого быстро, то велик риск пересушить слизистую — вдобавок к нелепости и неприятности самой этой ситуации.

К какому врачу обратиться

Если у вас щелкает челюсть при жевании или когда вы открываете рот на одну сторону, отбросьте иронию и не оставляйте проблему без внимания. Помните: то, что кажется забавным поначалу, может оказаться симптомом серьезного отклонения, и лечить придется уже не смешной хруст, а настоящий артроз. Первый врач, к которому нужно пойти, — это стоматолог. Если проблему он решить не в состоянии, он подскажет, к какому специалисту обратиться дальше.