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«Не живём вместе». Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

22.06.2020 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал расставание с Полиной Гагариной. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Мы больше не живём вместе. Сохраняем норм. отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом всё», – говорится в сообщении.

Пользователи с грустью отреагировали на признание Дмитрия. Некоторые фанаты пары сказали, что до последнего отказывались верить в это.

«Не живём вместе». Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной
Фото: instagram.com/isxakov 

Днём ранее Исхаков поделился семейной фотографией с Полиной Гагариной и детьми на берегу моря. Некоторые поклонники надеялись, что этим снимком Дмитрий хотел опровергнуть сведения о расставании с супругой.

Напомним, в мае появилась информация о том, что Гагарина и Исхаков больше не вместе.

Дмитрий был уволен из организации артистки – подробности здесь.

Люди в материале: Дмитрий Исхаков, Полина Гагарина

 
 
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Новости России. Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал расставание с Полиной Гагариной. Об этом он написал на своей странице в Instagram. «Мы больше не живём...
 
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