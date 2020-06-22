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«Не живём вместе». Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной
Источник материала: СТВ
Новости России. Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал расставание с Полиной Гагариной. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Мы больше не живём вместе. Сохраняем норм. отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом всё», –
Пользователи с грустью отреагировали на признание Дмитрия. Некоторые фанаты пары сказали, что до последнего отказывались верить в это.
Днём ранее Исхаков поделился семейной фотографией с Полиной Гагариной и детьми на берегу моря. Некоторые поклонники надеялись, что этим снимком Дмитрий хотел опровергнуть сведения о расставании с супругой.
Напомним, в мае появилась информация о том, что Гагарина и Исхаков больше не вместе.
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Новости России. Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал расставание с Полиной Гагариной. Об этом он написал на своей странице в Instagram. «Мы больше не живём...
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