Определены новые даты проведения ЧМ по хоккею в Минске и Риге

Источник материала: Tut.by

На ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея утверждены новые даты проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Турнир перенесен на две недели и стартует не 7, а 21 мая. Финальный матч пройдет на «Минск-Арене» 6 июня.

Сборная Беларуси проведет свои матчи в Минске. Ее соперниками по группе «А» будут Россия, Чехия, Швеция, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания.

В Риге сыграют Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.