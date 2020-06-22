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Определены новые даты проведения ЧМ по хоккею в Минске и Риге

22.06.2020 16:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея утверждены новые даты проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Турнир перенесен на две недели и стартует не 7, а 21 мая. Финальный матч пройдет на «Минск-Арене» 6 июня.

Сборная Беларуси проведет свои матчи в Минске. Ее соперниками по группе «А» будут Россия, Чехия, Швеция, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания.

В Риге сыграют Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

 
Теги: Минск
 
 
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На ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея утверждены новые даты проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.
 
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