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Определены новые даты проведения ЧМ по хоккею в Минске и Риге
Источник материала: Tut.by
На ежегодном конгрессе
Турнир перенесен на две недели и стартует не 7, а 21 мая. Финальный матч пройдет на «Минск-Арене» 6 июня.
Сборная Беларуси проведет свои матчи в Минске. Ее соперниками по группе «А» будут Россия, Чехия, Швеция, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания.
В Риге сыграют Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.
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На ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея утверждены новые даты проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.
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