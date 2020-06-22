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Лукашенко: Подвиг защитников Бреста был началом большого пути к Победе
22.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первой удар гитлеровских войск на себя приняла Беларусь. А подвиг защитников Брестской крепости стал началом большого пути к Победе. Об этом заявил в понедельник Александр Лукашенко во время памятной акции, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Летом 41-го Константину Кругликову едва исполнилось 17. После школы работал на лесозаготовке. Как только началась война, ушел на фронт. Трижды был ранен. Потому победу встретил на родине. В белорусской глубинке о радостной вести Константин Максимович узнал не сразу. А вот первый день войны помнит во всех подробностях.
«Жутковато было. Как это так, ни с того ни с сего, никто не ожидал, все работали, спокойно себя вели», – рассказал ветеран войны Константин Кругликов.
Президент призвал белорусов беречь мир. А если придется, то и встать на защиту своей страны. Брест и сегодня форпост Беларуси. Александр Лукашенко в свое время сам проходил здесь воинскую службу в погранвойсках.
Но посетить решил 38-ю десантно-штурмовую бригаду. Президенту бойцы показали, как проходят учения. Например, прыжки с парашютом осваивают сначала на земле. Продемонстрировали и современную технику. Лукашенко заявил, что на смену вооруженным конфликтам все чаще приходят информационные и гибридные войны. И хоть Беларусь – мирная страна, она сможет дать отпор любому противнику.
«Война будет носить совершенно иной характер, развязывание войны будет совершенно иным. Может, бомбежка и будет, но вряд ли. Если негодяи со взрывчаткой пришли к нам, вы должны это видеть и нейтрализовать», – подчеркнул Александр Лукашенко.
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