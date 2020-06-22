Лукашенко: Подвиг защитников Бреста был началом большого пути к Победе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первой удар гитлеровских войск на себя приняла Беларусь. А подвиг защитников Брестской крепости стал началом большого пути к Победе. Об этом заявил в понедельник Александр Лукашенко во время памятной акции, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Летом 41-го Константину Кругликову едва исполнилось 17. После школы работал на лесозаготовке. Как только началась война, ушел на фронт. Трижды был ранен. Потому победу встретил на родине. В белорусской глубинке о радостной вести Константин Максимович узнал не сразу. А вот первый день войны помнит во всех подробностях.

«Жутковато было. Как это так, ни с того ни с сего, никто не ожидал, все работали, спокойно себя вели», – рассказал ветеран войны Константин Кругликов.



В этот день в 4 часа утра в Брестской крепости всегда многолюдно. В год 75-летия Победы Александр Лукашенко тоже здесь. Возложил венок к Вечному огню. Как подтверждение, что подвиг тех, кто отдал жизни за родину, будут помнить всегда.

«Пока мы знаем и помним, что здесь было, а самое главное – приходим сюда в эту ночь, это никогда не повторится на этой земле. Но как только мы это забудем – я не боюсь сказать этого сегодня, – мы снова окунемся в хаос, раздрай, мы дестабилизируем страну, мы породим новую войну. Вот почему сегодня мы в раннее утро пришли сюда, для того, чтобы никогда не повторилось, что было здесь», – сказал белорусский лидер.

Президент призвал белорусов беречь мир. А если придется, то и встать на защиту своей страны. Брест и сегодня форпост Беларуси. Александр Лукашенко в свое время сам проходил здесь воинскую службу в погранвойсках.

Но посетить решил 38-ю десантно-штурмовую бригаду. Президенту бойцы показали, как проходят учения. Например, прыжки с парашютом осваивают сначала на земле. Продемонстрировали и современную технику. Лукашенко заявил, что на смену вооруженным конфликтам все чаще приходят информационные и гибридные войны. И хоть Беларусь – мирная страна, она сможет дать отпор любому противнику.

«Война будет носить совершенно иной характер, развязывание войны будет совершенно иным. Может, бомбежка и будет, но вряд ли. Если негодяи со взрывчаткой пришли к нам, вы должны это видеть и нейтрализовать», – подчеркнул Александр Лукашенко.



Разговор президента вышел за рамки тем о вооруженных силах страны. Беседовали об актуальном. О повышении престижа воинской службы, о пандемии. И о том, что в основе современных конфликтов лежит конкуренция государств, чаще всего в сфере экономики.